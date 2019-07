Angelini: "Estoy seguro de que la Argentina no quiere volver atrás"

"En las próximas elecciones se elige por el futuro de la Argentina, que es la reelección del presidente Mauricio Macri, o se vota por el pasado, que es Cristina. Sinceramente es así", consideró el candidato a diputado nacional del frente Juntos por el Cambio, Federico Angelini, durante una entrevista con LA OPINION en el marco de su visita a Rafaela donde se reencontró con "amigos" como definió a Hugo Menossi y Carina Visintini entre otros.

Si bien actualmente es diputado provincial por Cambiemos, con mandato hasta diciembre, lo más probable es que en ese mes se mude de la Legislatura santafesina al Congreso nacional. "Nos tenemos fe, nuestra lista es la que generó un amplio consenso, están todos los espacios políticos que participan en Juntos para el Cambio. Es la lista que apoya el presidente de la Nación, Mauricio Macri y que más allá de tener participación de todos los espacios políticos de Juntos por el Cambio también tiene buena representación territorial", sostuvo Angelini.

Por ahora es la única lista que deberá enfrentar una interna en la Provincia contra la que encabeza Martín Rosúa. De todos modos, Angelini confía en que la Justicia electoral desestimará esa posibilidad. "Hay que esperar una definición", asegura.

"El objetivo de las elecciones no es discutir una banca más o una banca menos en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que se decide en agosto y en octubre es el futuro de la Argentina, qué modelo de país le queremos dejar a nuestros hijos. Estoy seguro que la Argentina no va a querer volver hacia atrás", subraya enfático en tiempos de una supuesta polarización.

- ¿Qué perfil se plantea como diputado nacional y qué relación contempla establecer con esta región?

- He venido muchísimo a Rafaela por la función de diputado provincial, más allá de que ahora estoy en el marco de la campaña para las elecciones nacionales. Siempre he recorrido la ciudad y el departamento, he gestionado cosas para la región en forma permanente. No soy una persona que desde el 10 de diciembre me voy a instalar en Buenos Aires porque mi origen está en la provincia de Santa Fe y no me voy a olvidar del mandato que, confío, me darán los santafesinos. Claramente me van a seguir viendo y aguantando por la zona, voy a estar a disposición de las autoridades de los municipios y comunas y también de las instituciones y por supuesto de todos los vecinos.

- ¿Y si hablamos de proyectos?

- Tengo un perfil que muchos conocen, me voy a enfocar durante mi tarea legislativa en la cuestión tributaria, el empleo y la producción. Santa Fe tiene un potencial que todavía no ha sido aprovechado en toda su dimensión, en buena parte porque el Estado le pone el pie encima de la producción, básicamente por la carga tributaria. Estos serán los ejes donde me voy a concentrar en mi actividad parlamentaria, estudiar de qué forma podemos darle mayor competitividad a las empresas, al campo y en definitiva a las distintas economías regionales que existen en la Provincia.

- En medio de la crisis económica, el Gobierno nacional impulsó medidas proactivas como subsidios para comprar autos, el Programa Ahora 12, créditos de la ANSeS, un plan de Precios contenidos, todo para recomponer el consumo. ¿Cuánto cree que ayudará a los candidatos del oficialismo, concretamente a Macri o a Angelini?

- Lo sabemos y lo sufrimos: el 2018 fue un año muy difícil. El Presidente Macri y todo su equipo debió tomar decisiones duras, que no generaban beneficios en términos electorales, pero eran necesarias para sanear los problemas que tiene el país desde hace décadas. El objetivo fue sentar las bases para que la economía argentina vuelva a crecer de forma saludable. Otros países tomaron medidas similares, antipáticas, pero después comenzaron procesos de crecimiento sostenido. Desde hace dos meses, con el campo como motor, se empiezan a ver números favorables de la economía. Eso comienza a revertir el humor social que de cierto pesimismo pasa a un incipiente optimismo, la gente observa que la economía dejó de caer e inicia una etapa de recuperación y de crecimiento, que es genuino y no por una medida cortoplacista o electoralista pensada solo para que te vaya bien en un comicio. Seguramente eso nos ayudará.

- Las encuestas hace dos meses colocaban a Macri en una posición de debilidad.

- Nosotros no tomamos medidas para ganar las elecciones. Cuando asumimos en 2015, la Argentina hacía cinco años que no crecía. Cada 4 o 5 años la Argentina padece crisis como la del 2018. Pero ahora se ha hecho algo distinto, el presidente tomó una decisión difícil, lejos de ser populista, que fue sanear la economía en su base. ¿Cómo? Avanzando hacia un equilibrio fiscal para eliminar el déficit, el principal problema de nuestra economía desde hace años. Y de ahora en más se verán los resultados.

- Un tema clásico en su agenda es la obra de la ruta 34. ¿Qué puede decir?

- La obra arrancó en diciembre otra vez, tras una etapa de reorganización de proyecto que pasó de autovía a autopista. No me canso de decir que cuando recibimos la obra en 2015 el proyecto estaba mal hecho y era muy caro. Si se ejecutaba tal como estaba, se hubieran generado problemas hídricos porque no se contempló el sistema de desagües de la región, no hubo coordinación con el área de Hidráulica de la Provincia. En síntesis, hubiera sido una obra con más problemas que soluciones. Y además, algo típico del kirchnerismo, se iba a pagar por cada kilómetro de autovía un precio superior al que costaba un kilómetro de autopista en cualquier lugar del país. También se debió reabrir una negociación con la contratista que no fue fácil. Después de todo, se avanza y en los próximos meses se inaugurarán los primeros 20 kilómetros entre Angélica y Susana. Y se va a seguir trabajando en la circunvalación de Rafaela y el acceso a Sunchales.

- ¿Qué le parece la elección de Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Macri?

- Destaco el gesto del Presidente de escuchar a distintos sectores que sugerían que no alcanzaba con Cambiemos tal como estaba. Fue muy positiva la incorporación de Miguel Pichetto, más pensando en la Argentina que se viene, que es la del diálogo y el consenso. Pichetto tiene experiencia en construir acuerdos.

- ¿En Diputados será un levantamanos de Macri?

- Soy santafesino y voy a defender siempre a Santa Fe. La verdad que esa forma despectiva que otros candidatos utilizan como estrategia de campaña no la comparto (en referencia a Enrique Estévez, de Consenso Federal, que esta semana dijo que Angelini y Marcos Cleri, de PJ, serán levantamanos de Macri y de Cristina Kirchner). Siempre fui una persona de tender puentes, estoy del lado de Santa Fe. Y voy a pelear por la deuda que irresponsablemente generó el kirchnerismo por no cumplir con la coparticipación de Santa Fe, que significará más obras para nuestra gente.

- Un mensaje para los rafelinos.

- Saben que pueden contar conmigo, por eso me pueden votar, estoy siempre, contesto siempre. Soy una persona que da respuestas