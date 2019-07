EL FMI liberó otros US$ 5.400 millones Nacionales 06 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó ayer otro tramo, de US$ 5.400 millones, del crédito ´stand by´ acordado con la Argentina por un total de US$ 56.000 millones. Al tomar esa decisión, el organismo multilateral elogió la marcha del programa económico del gobierno de Mauricio Macri.

El Fondo destacó los "continuos esfuerzos y la implementación firme" del programa económico de la Argentina. "Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico respaldado por el acuerdo stand by", dijo el director Gerente interino del Fondo, David Lipton, quien reemplaza a Christine Lagarde.

Lipton dijo que las autoridades argentinas "completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión".

Antes de que la Argentina pueda acceder a este tramo del crédito, este acuerdo debe ser aprobado por el directorio del FMI, indicó el organismo en un comunicado.

Argentina entró en recesión en 2018, tras dos estampidas cambiarias que desataron la inflación y llevaron al gobierno de Mauricio Macri a pactar un plan con el FMI que en un comienzo fue de 50.000 millones y luego fue ampliado con 6.000 millones adicionales.

A cambio, Argentina se comprometió a conseguir el equilibrio fiscal en 2019 y un superávit en 2020, con un duro plan de ajuste.

El FMI dijo que las políticas económicas "están dando resultados".

"Los mercados financieros se estabilizaron en mayo y junio. Se espera que la inflación, aunque se mantenga en niveles altos, continúe cayendo en los próximos meses", aseguró Lipton. En 2018, la inflación fue de 47,6% y hasta mayo el alza de los precios sumaba 19%, mientras que para 2019 el FMI proyecta que la recesión persista con una contracción de 1,2%. En este contexto Macri enfrenta crecientes presiones para enderezar la economía de cara a las elecciones presidenciales de octubre.