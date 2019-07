Los árbitros del domingo Deportes 06 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

Anoche se confirmaron las designaciones arbitrales para los encuentros de Liga Rafaelina de Fútbol que se disputarán este domingo. El juego que sobresale de la 13° y última fecha, 9 de Julio recibiendo a Unión de Sunchales, será arbitrado por Mauro Cardozo; mientras que a Atlético de Rafaela ante Brown en San Vicente lo hará Roberto Franco. El ‘León’ depende de sí mismo para coronarse campeón del Apertura de Primera A, mientras que la ‘Crema’, que llega a dos del líder, sueña con arrebatarle el título o estirar la definición a un desempate mano a mano (para que esto ocurra el 9 debería empatar y Atlético ganar).

Hay que recordar que en el adelanto, Ben Hur superó 2-0 al Deportivo Libertad en Sunchales.



El programa: 13hs (Reservas 11.30hs). Deportivo Ramona vs Florida de Clucellas (Sebastián Garetto), Deportivo Tacural vs Talleres María Juana (José Domínguez), Peñarol vs Sportivo Norte (Franco Ceballos), 9 de Julio vs Unión de Sunchales (Mauro Cardozo), Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado (Darío Suárez), Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela (Roberto Franco).



Las Posiciones: 9 de Julio 31, puntos; Atlético de Rafaela 29; Ben Hur 25; Unión 22; Brown 22; Libertad 20; Ferro 19; Dep. Tacural 16; Florida 14; Sportivo Norte 13; Argentino Quilmes 11; Deportivo Ramona 11; Peñarol 6; Talleres María Juana 1.