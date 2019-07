Orsini y Albertengo, cerca de Lanús Deportes 06 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los delanteros Nicolás Orsini, de último paso por Sarmiento, de Junín, y Lucas Albertengo, que no será tenido en cuenta por el director técnico de Independiente Sebastián Beccacece, ambos con pasado en Atlético de Rafaela, más el volante mixto uruguayo Brahian Alemán, quien se desempeña en el Al-Ettifaq de Arabia, son los últimos tres refuerzos que intentará contratar Lanús, de acuerdo a los pedidos del entrenador Luis Zubeldía.

El cordobés Orsini, de 24 años y 1.87 metros de estatura, que convirtió 11 goles en 29 partidos que disputó en el último torneo de la Primera B Nacional, está muy cerca de incorporarse a los 'granates'. El jugador solamente debe esperar la semana próxima que vence el plazo para que los de Junín confirmen o desistan de hacer uso de la opción de compra de su pase.

Albertengo, de 28 años, que estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata, es codiciado por Aldosivi, de Mar del Plata, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, el ex Atlético de Rafaela ve con buenos ojos sumarse al plantel de Zubeldía. Ya hubo contactos informales entre dirigentes de Lanús e Independiente, dueño de su pase.

El que aparece más complicado para llegar es el mediocampista ofensivo Aleman, de 29 años, que tiene 12 meses más de contrato con el club árabe Al-Ettifaq, que aún le debe 750 mil dólares a Gimnasia y Esgrima La Plata por su pase.

En tanto, Lanús jugará hoy a las 19.30 un partido amistoso con Atlético Nacional, de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, un encuentro de preparación.

La ocasión será válida para el debut del arquero Agustín Rossi -ex Boca- en la valla del conjunto argentino, que presentaría esta formación: Rossi; Gabriel Carrasco, Tiago Pagnussat, Rolando García Guerreño y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Pedro De La Vega, José Sand y Lautaro Acosta.