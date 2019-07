Pelea familiar por la internación de Santiago Bal Información General 06 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...





Por Rodrigo Lussich



Santiago Bal fue internado nuevamente a principios de esta semana en el IMAC tras sufrir tres desmayos consecutivos. Anteriormente había recibido el alta y se recuperaba en la casa de su ex, Carmen Barbieri, que montó una clínica en su casa para la atención del querido actor. Pero a pocas horas, su salud volvió a complicarse y se lo trasladó al sector de unidad coronaria de ese centro de salud, esperando que su estado mejore.

En su anterior internación, lo visitó su hija Julieta Bal, distanciada desde hace un tiempo de su padre. Idas y vueltas de un vínculo intermitente, cuando además hubo enojo familiar con la hija de Silvia Pérez cuando el último verano, al ganar la revista de Nuevamente Juntos el premio Estrella de Mar en Mar del Plata, ella hizo una seña con el pulgar hacia abajo. Desde entonces, su hermano Federico y Carmen la bloquearon en WhatsApp y la relación volvió a romperse. La joven actriz considera que Barbieri está enojada por ese episodio.

Pero el estado de salud de Santiago hace que se minimicen estas rencillas familiares. Los tres hijos del capocómico Mariano, Julieta y Federico, están pendientes de la recuperación del actor, pero están cerca suyo de distinto modo. El mayor es el más presente, el menor está pendiente y de hecho fue quien intentó ayudarlo a recuperarse cuando sufrió los desmayos, y Julieta solo se limitó a esa visita en terapia. Cuando su padre la vio, no supo quien era.

Teleshow habló con Carmen Barbieri acerca del "enojo" con Julieta Bal tras el episodio de Mar del Plata y en medio de su complicada situación de salud:"Ya pasó a ser una anécdota más -aclara la actriz-, no estoy enojada con nada, hace mucho que no me enojo, me puedo molestar pero no me enojo. Sí, claro que me molestó que me bajara el pulgar, a todo mi equipo, y me molestó que le bajara el pulgar a la revista que tanto lucho yo. Julieta ni estuvo el día de la muerte de mi mamá, ni cuando mi mamá entró en coma, ella no sabe lo que me pasa a mí, ella parece que no me conociera, es una lástima, la verdad es que no estoy enojada, al contrario yo la quiero mucho. Si la bloquee, es porque me contestó muy mal y… por qué yo no le iba a contestar mal?".

"Antes de contestarle mal le deseo todas las bendiciones para ella, su marido y los hijos de su marido, su familia, su madre que respeto y quiero mucho y nada más. Yo no me enojé, la bloquee para no entrar en una discusión, yo la quiero mucho, la vi crecer", detalló.

Cuando Julieta habló en televisión del reencuentro con su padre en terapia intensiva, Santiago la estaba viéndola en casa de Carmen. "Se le cae la baba al padre cuando ve a su hija, con unas ganas de abrazarla me dijo, pobre viejo, ya está, las cagadas que se mandó, ya está, uno a veces hace cosas que no sirven de nada, 26 años y no sirvió de nada, pero la vida es así y hay que seguir adelante", reconoció Barbieri



"Yo no soy la única que lo cuida, y nunca dije que estaba enojada con los hijos. Yo no dije nada de eso, está equivocada la persona que dijo eso. A mí me duele que los hijos no vayan a verlo es lo que dije, su padre por más que no haya sido el mejor, es su papá y hay que ir a verlo cuando se va apagando de a poco no", concluyó.