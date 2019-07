Trío de Cámara Sociales 06 de julio de 2019 Redacción Por CICLO MUSICA DE CAMARA





Tres músicos, Romina Amoruso –canto-, Misael Pereyra clarinete- y Gabriel Sánchez de la Vega, que aunaron para desarrollar su gusto por la música de cámara se presentarán este domingo 7 de julio, a la hora 19:00, dentro del Ciclo Música de Cámara que organiza el Centro Ciudad de Rafaela, concierto que cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.

El programa que han preparado para su presentación, en este nuevo concierto del Ciclo, contempla la interpretación de obras de Poulenc, D’Rivera, Brahms, Strauss, de Falla, Guastavino, Pignoni y Spohr

Romina Amoruso estudio en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N. Rosario, donde en la actualidad es profesora de la cátedra de canto y se desempeña como directora del área Música en la Secretaría de Cultura de la U.N.R. Entre sus trabajos más importantes se destacan su presentación junto al Grupo de Estudio de la U.N.R en conciertos en Gottingen (Alemania) en el marco de la Semana Argentina organizada por la Universidad de esa ciudad y en Bakú (Azerbaiyán) organizado por la Embajada Argentina en ese país; en los años 2016, 2017 y 2018 realiza giras por las ciudades de Roma (Italia) y Lanzarote (España) participando como solistas de los Oratorios “Deborah”, “The triunph of time and truth”, “Susanna”, “L’Allegro. Pensoroso ed il moderato” todas de Handel y “King Arthur” de H. Purcell bajo la dirección del Mtro. Sergio Siminovich.

Misael Pereyra, clarinetista egresado en la carrera de Licenciatura y Profesorado de la Esc. de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N. Rosario. Realizó presentaciones en ciudades y localidades de las provincias de Bs. Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Santa Fe, invitados por Orquestas Sinfónicas, de Cámaras y agrupaciones orquestas. Se desempeñó como clarinetista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la U.N.R. entre 2004 y 2007, en 2005 actuó como músico invitado junto a la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario y ese mismo año integró la Orquesta de la Ópera de Rosario para la presentación de “Cavallería Rusticana”. Desde 2008 es docente del Taller de Clarinete en la Escuela Orquesta Barrio Ludueña y Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil.

El pianista Gabriel Sánchez de la Vega egresado dela Escuela de Música dela Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R., es invitado regularmente a participar como refuerzo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario en Piano y Celesta. Como solista se ha presentado en el Rectorado de la U.N.R., Sala Foyer del Teatro El Circulo, Museo Castagnino, Biblioteca Argentina todas de Rosario, Sala Dardo Rocha de La Plata, Salón Dorado del Teatro Colón, en el Inst. Sup. del Profesorado de Música y Teatro de Resistencia. Fue seleccionado para participar del Curso de Perfeccionamiento Teachers del Norte-Pianistas del Sur, que se realizó en Bs. Aires y dictado por reconocidos Mtros. de EE.UU.: T. Schumacher y D. Humphreys (Eastman School of Music Rochester) y M. Conti y J. Martin (Juilliard School of Music New York).

La presentación del Trío de Cámara en el Teatro Lasserre dentro del Ciclo Música de Cámara, es organizado por el Centro Ciudad de Rafaela con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.