Fuentes, condenado pero libre Policiales 06 de julio de 2019 Redacción Por SAN FRANCISCO

Indignación, bronca e impotencia fueron las sensaciones generadas tras el fallo del tribunal que este viernes, con un voto dividido, condenó a Carlos Esteban "Cacho" Fuentes (69) a 7 años de prisión, al ser hallado culpable de los delitos " abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de una de sus hijas -la mayor de las denunciantes- y "abuso sexual simple" en perjuicio de una amiga de ésta. En tanto, por unanimidad, el mismo tribunal -que además estuvo integrado por dos jurados escabinos- decidió absolver al exdirector de Cultura y periodista en cuanto a las imputaciones por "abuso sexual agravado sin acceso carnal y promoción a la corrupción de menores" y "abuso sexual con acceso carnal", en perjuicio de la menor de sus hijas. Fuentes no irá preso por ahora, hasta tanto no quede firme la sentencia. La querella adelantó que casará el fallo. Otras de las especulaciones que indignaba a los familiares de las víctimas es la posibilidad de que Fuentes cumpla una prisión domiciliaria teniendo en cuenta su edad.

La Fiscal de Cámara Consuelo Aliaga Díaz había pedido nueve años de prisión para el acusado. La querella había adherido a la solicitud de la fiscal, en tanto que la defensa había pedido la absolución de Fuentes.La asesora letrada Marcela Beccaría, en representación de las víctimas que eran menores cuando ocurrieron los hechos que se juzgaron, también había adherido a la solicitud de la fiscal. El juicio contra Fuentes -que fue defendido por el abogado Felipe Trucco- se realizó a puertas cerradas, demandó cinco días y una importante cantidad de testigos.

Fuentes llegó libre al juicio e imputado como supuesto autor de "abuso sexual agravado sin acceso carnal y promoción a la corrupción de menores", delitos éstos que se habrían cometido en perjuicio de sus dos hijas y una amiga de las menores. Posteriormente y a raíz de una nueva denuncia radicada en el mes de julio de 2018, se lo imputó como supuesto autor de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de la menor de sus hijas, causa se sumó a la anterior. La investigación de lo ocurrido estuvo en manos del fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione.



REPUDIO

"Esperábamos una condena reparadora. No fue así, continúan los privilegios para los varones que cometen violencias contra niñas y mujeres", aseguraron desde el colectivo Mujeres Unidas San Francisco, tras conocerse la sentencia en el caso Carlos Fuentes.