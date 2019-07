Quieren acelerar la creación de una casa de resguardo Locales 06 de julio de 2019 Redacción Por CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

En la mañana de ayer se concretó un primer encuentro entre los concejales y ONG Florentina, la Oficina de Género Municipal y la Licenciada Claudia Clivatti para avanzar en el proyecto de ordenanza para crear una casa de resguardo como alternativa ante una situación de violencia de género.

Por primera vez, luego de más de 5 años de la primera presentación, se comenzó a trabajar en este tema. Quedó en claro que es un primer encuentro de varios que serán necesarios para concretar esta idea, en donde se destacó que es una necesidad y una decisión política, lo que requiere de un presupuesto.

"Hay que acelerar los tiempos políticos. Tener una oficina de género es una buena medida. Pero necesitamos respuesta inmediatas para las mujeres. Se revictimiza cuando ni Municipio ni la Justicia brindan respuestas rápidas. Hay que pasar de 1º a 5º. Siempre en esto, el tema es el presupuesto. Pero para otras cosas, hay plata", dijo, al término de la reunión, Soledad Comini, de Florentina. Es que una de las propuestas que se tiró sobre la mesa es que haya un plazo de 30 meses para llevar este proyecto a cabo, usando parte del edificio del actual Hospital, cuando el nuevo ya esté en funciones.

Alejandra Sagardoy, una de las autoras del proyecto, dijo que "es fundamental una casa, para los casos que requieren atención ya. El proyecto es decisión política. Se puede mejorar, pero hay que trabajar en abrir una casa ya. El trabajo de la justicia es en paralelo. Son responsables los tres Estados (municipal, provincial y nacional) y falta articulación. Los movimientos feministas y ONG's han trabajado para que se tome conciencia en la problemática. Pero no alcanza con hacer visible. Hay que poner fechas y plazos concretos", añadió. Claudia Clivatti, por su parte, marcó que "hay que animarse. Una pequeña casa, para empezar. Empecemos y después vamos articulando. No nos olvidemos que hay un femicidio cada 30 horas. Hay que avanzar hoy".

La coordinadora de la Oficina de Género, Carla Cavalié, comentó que como primera medida, hay que avanzar sobre un protocolo para saber cuáles son los límites, exigencia y recursos de cada Estado. Tuvimos reuniones con el MPA, que demostró voluntad", e insistió en determinar cómo funcionaría la casa: con qué presupuesto, cómo sería la seguridad y el personal que tendría.

"Si algo aprendimos las mujeres es que no conseguímos nada solas. Es una construcción colectiva y con sororidad. Lo venimos aprendiendo desde el 3 de junio de 2015 en Rafaela.", dijo Evangelina Garrappa.

También se mencionó que se había apartado a un Jefe dentro de la estructura del Municipio por una denuncia por violencia de género radicada ante el MPA. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que no había sido separado del cargo, sino que está de vacaciones.