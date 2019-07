Volvió a encenderse la pasión por las tablas Información General 06 de julio de 2019 Redacción Por A partir de ahora se inició la cuenta regresiva que desembocará el emblemático festival de teatro que identifica a nuestra ciudad y el cual, en esta edición se desenvolverá bajo el lema "Una ciudad en movimiento, un festival imparable".

FOTO J. BARRERA// LANZAMIENTO// Marcos Corach, María José Sabelotti y Gustavo Mondino durante la presentación.

Anoche, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado se llevó a cabo la presentación de la edición 2019 del Festival de Teatro Rafaela, ya tradicional propuesta que se extenderá entre el 16 y el 21 de julio venideros.

La realización 2019, que será la décimo quinta edición, se desenvolverá bajo el lema " Una ciudad en movimiento, un festival imparable".

Se ocuparon de dar detalles de esta nueva realización la secretaria de Cultura, María Josefa Sabelotti, el jefe de Gabinete Marcos Corach y el director artístico Gustavo Mondino.

La funcionaria del área, María Josefa Sabelotti puso de relieve " 15 años de un festival de teatro, con una política pública significa sostener, que es lo que se ha hecho con el festival de teatro", remarcó especialmente que el objetivo del programa ha ido cumpliéndose , no sólo por crecer hacia el escenario nacional donde se ha posicionado muy fuertemente, sino que ha crecido hacia adentro a nivel ciudad.

Remarcó el respaldo que reciben desde distintas áreas, y consideró muy significativas las evaluaciones hechas a la realización " que no es sólo un gran evento, sino también un transformador social".

Como esta propuesta que se sostiene en el tiempo no puede hacerse solo con la intención de realizarlo, sino con el aporte de mucha gente, por eso expresó su reconocimiento al Instituto Nacional de Teatro y al Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, que han estado siempre desde el primer momento, a la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, a la Universidad Nacional de San Martín, a las subsedes de Ataliva y Suardi que siguen apoyando, distintas áreas del Municipio, al equipo de la Secretaría de Cultura, a los auspiciantes y a la comunidad de Rafaela y la región.

Tras su mensaje fueron presentados los títulos de todos los espectáculos que podrán disfrutarse en esa semana en la que Rafaela siente fiebre por el teatro.







Gustavo Mondino





Puso en valor que el equipo artístico que llevará adelante el desfile de apertura, "Volare", performance de apertura que nuevamente será ofrecido por artistas de nuestra ciudad, actividad que se cumplirá el 16 a partir de las 18 por el Bv. Santa Fe, hasta el cine Belgrano donde tendrá lugar el acto de inauguración.

Enfatizó la presencia de piezas internacionales, de Uruguay y de España/Noruega.

Tuvo términos de elogio para Jardín Sonoro, recorrido que se hará en el Bosquecito Educativo "Norberto Besaccia". Son seis historias de dramaturgas argentinas, todas atravesadas por la naturaleza y que estará a disposición durante todas las jornadas del festival. Para seguir el recorrido se deberá bajar la aplicación Jardín Sonoro desde los stores ( Android e los).

Se deberá llevar auriculares para hacer la experiencia, no se necesita Wifi.

Rescató las propuestas gratuitas que se harán en espacios públicos, plazas, paseos etc.

Relató su reciente participación en el Encuentro de Festivales Latinoamericanos.

En este sentido hizo saber algo que realmente es trascendente para nuestro festival, ya que existen, en nuestro país 180 festivales y el de Rafaela está entre los cuatro mejores.

Rafaela hoy se perfila como una capital cultural, que se había soñado, hoy cristalizado merced al trabajo sostenido y a una política de Estado que se compromete a ello.



Marcos Corach



El jefe de Gabinete, representando al intendente, Luis Castellano, dio lectura a las palabras del Intendente en el programa del festival, remarcando que " en esa reflexión retrospectiva, de mirada hacia el camino recorrido, vienen a mi mente conceptos como orgullo, pasión, trabajo, participación, compromiso, convicción política, valores todos que se fundamentan en nuestro amor por nuestra ciudad y nuestra cultura, amor por nuestra gente".

"Tal meditación también debe ser prospectiva, puesto que mirar hacia adelante es la obligación de un Intendente. Y con la vista puesta en el futuro veo aquellos mismos valores que nos guían desde siempre, pero vislumbro además una mayor diversificación, una mayor apertura, nuevos públicos demandantes y artistas con nuevas inquietudes, con nuevas interp

elaciones. Veo debates renovadas, impensables tiempo atrás. Veo un Festival en movimiento, imparable, como la Rafaela que se viene. Veo un Festival cuya sustancia, el teatro, seguirá siendo ese espejo inteligente y sensible en el que mirarnos".

En otro pasaje destacó que "no hablo livianamente de un festival quinceañero, sino de una política cultural que, luego de una década y media , tiene la suficiente madurez y apoyo de la comunidad para sostenerse en medio de la gran crisis económica y social que atraviesa la Argentina y Rafaela.

El dato más destacable de esta edición es que podamos organizarla y llevarla adelante a pesar de todas las dificultades que nos tocan afrontar".

por su parte Corach puso énfasis en destacar que mencionar el festival para él es " tradicio y orgullo", elogió la decisión de sostener el festival que es emblemático , subrayando " nos llena de orgullo como gestión y como ciudad".