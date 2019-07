Fanáticos con orejeras Carta de Lectores 06 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Sr. Director:



La campaña comenzó, y los fanáticos con orejeras están a la orden del día. No se puede hablar con los partidarios de Macri ni tampoco con los de Fernandez para sacar conclusiones que nos orienten a elegir a los próximos gobernantes, porque TODOS tienen orejeras. Como si fuera una especie de casette puesto en el habla, que los lleva a no responder las preguntas inconvenientes y contestar siempre lo mismo cuando los favorecen.

Quizás crean que así suman votos, humildemente les digo que no, así los repudiamos los que no usamos orejeras. El mismo fanatismo también se observa en muchos periodistas (no todos, por suerte). Su tarea es informar. Pero se equivocaron de verbo. Creen que su tarea es OPINAR. Y según el canal, el diario, la red, o el dial en el cual los encontramos, observamos opiniones en contra del otro y nunca a favor del pueblo.

Campaña sin propuestas visibles. Solo agresiones, acusaciones, archivos de uno en contra del otro. Señores, no entiendo gran cosa de política, pero estimo que así no se sostiene la democracia que tanto nos costó conseguir. Por respeto a las generaciones que vienen y en especial por respeto a quienes dieron la vida por ella, debemos exigir las propuestas de los

candidatos, informarnos de qué manera piensan solucionar los problemas gigantescos que tiene la Nación Argentina, repudiar al que cuando está frente al micrófono, solo sabe defenestrar al contrincante y esperar el dictamen de la justicia, exigiéndole que sea justa y no partidaria y absteniéndonos de opinar hasta que exista sentencia. Y cuando exista exigir que se cumpla el castigo sin dádivas selectivas. Pequeñas grandes cosas como para ir sacando la basura del camino.



Edith Michelotti

DNI 3.995.054