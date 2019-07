Hockey: actividad en Paraná Deportes 06 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado y domingo seguirán las instancias decisivas del torneo Dos Orillas que organizan las Asociaciones Santafesina y Entrerriana de Hockey. En esta oportunidad, CRAR jugará hoy con todos sus equipos, menos primera división, en el marco de la Copa de Plata.

Durante el sábado el plato fuerte de la jornada para el verde será el partido por el campeonato de Sub 18 frente a Alma Juniors de Esperanza, que se disputará a las 13.30 en la cancha de Rowing. En el mismo escenario, a las 16.30, jugará la reserva en el segmento del quinto al octavo contra Universitario. Más temprano, en la mañana, a las 10.30 el Sub 16 del equipo rafaelino buscará el tercer puesto ante Paracao en Estudiantes.

Mientras tanto, en Talleres el Sub 12 del Círculo Rafaelino jugará al mediodía con Paraná Hockey. La primera de CRAR jugará el domingo en la cancha de sintético de agua de El Quillá, en Santa Fe, ante Alma Juniors por el tercer puesto desde las 12.