CRAR visita al puntero Deportes 06 de julio de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO CRAR OFICIAL OBJETIVO./ El Verde quiere traerse un buen resultado.

El Círculo Rafaelino de Rugby visitará este sábado a Universitario de Rosario, el cómodo puntero de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha. El partido principal comenzará a las 16 y será dirigido por Mauro Rivera, midiéndose previamente en pre-reserva a las 12.45 (Gervasio Casas) y en reserva, a las 14.15 (Diego Yulita).

El equipo rafaelino viene de lograr una abultada victoria ante Tilcara de Paraná como local, lo cual puede ser un buen impulso para intentar conseguir hoy un resultado que le permita afianzar sus expectativas de luchar en la parte alta de la tabla de posiciones.

La formación dispuesta por el Head Coach Cristian Martino será con: Andrés Passerini, Federico Monzón y Jonathan Viotti; Juan P. Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Mateo Villar, Franco Sabelotti, Juan Nicolás Imvinkelried y Leonardo Sabelotti; Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la fecha serán: Tilcara vs. Los Caranchos (Exequiel Adrover); La Salle vs. Universitario de Santa Fe (Leónidas Diez); Los Pampas de Rufino vs. Provincial de Rosario (Fernando Porcel); y Alma Juniors de Esperanza vs. Logaritmo de Rosario (Ulises Ruiz).



JUVENILES

CRAR visitará hoy por la sexta fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles a Santa Fe Rugby. En M-15 y M-16 jugarán a partir de las 12 con arbitrajes de Joaquín Zapata y Gustavo Gilardoni, respectivamente.

Los partidos de M-17 y M-19 se disputarán a partir de las 13.30 con el contralor de Cristian Kuverling y Carlos Recce.