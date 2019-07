Un gran triunfo de Pella Deportes 06 de julio de 2019 Redacción Por TENIS, WIMBLEDON

FOTO NA A OCTAVOS/ El bahiense le ganó al finalista del año pasado.

LONDRES, 6 (AFP-NA) - El tenista bahiense Guido Pella, vigésimosexto cabeza de serie, se deshizo ayer en tres sets del sudafricano Kevin Anderson, finalista del año pasado en Wimbledon, para pasar a octavos del tercer de Grand Slam de la temporada. Pella, de 29 años y que vive en 2019 el mejor año de su carrera, necesitó dos horas y media para imponerse al sudafricano, cuarto cabeza de serie y número 8 de la clasificación ATP, por 6-4, 6-3 y 7-6 (7/4).

"No sé cómo describir esto", afirmó después el argentino que nunca había superado una tercera ronda en este tipo de competiciones y el viernes puso en pie a todo el público de la pista central del All England Club londinense. "He jugado tres sets increíbles. En el tercero él jugó mucho mejor, pero al final me mantuve concentrado", agregó.

El argentino comenzó el partido un poco lento, no le entraban los primeros saques y a veces le costaba restar los de su rival, un jugador muy alto y con un servicio peligroso. Anderson mostró rapidez en las piernas, buenos reflejos y golpes precisos. Pero Pella, que ganó sus juegos de saque con menos facilidad que el sudafricano, arriesgó en la red en puntos decisivos y ganó confianza imponiendo a Anderson dos roturas consecutivas: al final del primer set y al principio del segundo. De poco le sirvió al finalista de la pasada edición, donde se había inclinado ante el serbio Novak Djokovic, desplegar su gran servicio ante el zurdo argentino que se mostró muy eficaz con el drive y los passings.

"Nunca había jugado contra él", explicó el sudafricano, subrayando que un contrincante desconocido siempre hace las cosas más complicadas. Pella "me hizo la vida muy difícil, se movió muy bien", reconoció. "Fue definitivamente un partido duro".

En una tercera manga muy disputada, Pella peleó cada punto como si en ello le fuera la vida y sentenció con un ace el pase al tie-break, donde arrancó dos sonadas ovaciones de un público enardecido, especialmente por un increíble intercambio en la red a un punto del final. "El penúltimo punto fue increíble", dijo entusiasmado Pella.

Fue "uno de esos días en el que el punto me pertenecía". Según el argentino, el gran progreso que ha registrado este año, entrando en el Top 30 con la mejor clasificación de su carrera, fue sobre todo gracias a estar centrado mentalmente. "Tengo la cabeza donde debe estar", afirmó y "estoy jugando de manera mucho más agresiva que en años anteriores". "Ganas confianza cuando ganas partidos, juegas cada punto como si fuera el último y luchas por cada punto", cerró.

Ahora, Pella, espera que el porteño Diego Schwartzman (24°) se sume a él en la segunda semana del Grand Slam londinense, aunque para eso deberá superar al italiano Matteo Berrettini (17°).