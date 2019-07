Michetti prohíbe canjear los pasajes por dinero

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Los senadores nacionales ya no podrán canjear pasajes aéreos y terrestres por dinero, de acuerdo a un decreto que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti, en línea con los cambios dispuestos el año pasado en la Cámara de Diputados, en medio de una polémica.

El decreto 154/19 firmado por Michetti, al que tuvo acceso NA, establece dos modificaciones centrales al sistema de viáticos: elimina el canje de tramos aéreos y terrestres, y los pasajes asignados serán mensuales y sin posibilidad de ser acumulados.

"Se considera necesario adoptar idéntico sistema (que en Diputados) toda vez que el mismo permite una mejor asignación funcional de los recursos disponibles para ello, a la vez que garantiza una mayor transparencia de los dineros", señala la resolución.

Un senador percibe actualmente por mes entre dieta y gastos de representación $184.504, que tras los descuentos queda en $126.600, en mano. A eso se le podían sumar los 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus por mes que podían cambiar por efectivo, algo que podía llegar a los $90.000 por mes.

Ahora, esa cifra bajará rotundamente, ya que se implementó un sistema en el que recibirán un máximo de $30.000 en efectivo por mes por "movilidad", pudo saber NA.

Los senadores tendrán que llenar un formulario -a presentar ante la Dirección General de Administración- donde deberán seleccionar una opción entre cuatro posibles que se le ofrecen para cubrir gastos en concepto de movilidad por mes.

El denominador común de las cuatro alternativas es que el senador percibirá 10 pasajes nominados, es decir, a su nombre e intransferibles, con validez para ser utilizados dentro del mes, no canjeables ni renovables.

La diferencia con el esquema anterior es nítida porque antes podían acumular los tramos y luego canjear el saldo por dinero en efectivo, en una suerte de renta excedente por encima del sueldo.

La primera alternativa que se les ofrece a los senadores es recibir 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados (tramo ida y vuelta, es decir, 6 viajes ida y vuelta), y 20 terrestres innominados.

La segunda incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados, más $10.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

La opción tres tiene 10 aéreos (o terrestres) nominados, $20.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad, y 20 terrestres nominados.

La última incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados y $30.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

El año pasado, se había generado un fuerte revuelo en la Cámara baja a raíz de una denuncia de diputados de izquierda por la vigencia de presuntos "sobresueldos" en las dietas de los miembros de ese cuerpo, lo que derivó en una reforma administrativa que puso punto final a la discusión.

Cuando estalló aquella polémica, en la que hasta el presidente Mauricio Macri se involucró, Michetti se hizo eco pero luego "durmió" el debate y se mantuvo el estado de cosas. Pero en medio de la campaña electoral, y a pocos meses de dejar su cargo, la vicepresidenta reactivó aquella iniciativa y firmó el decreto el pasado 25 de junio -pero que se conoció ayer- para suprimir el mecanismo del canje con la que los senadores obtenían ingresos adicionales a sus dietas.

La primera impresión entre los distintos bloques de la Cámara sobre la decisión de la vicepresidenta no fue buena y no pocos senadores admitieron su malestar por esta sorpresiva medida.