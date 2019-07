Lifschitz dijo que deja una provincia "saneada"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, hizo referencia al pedido de auditoría que realizaron referentes del equipo de trabajo del gobernador electo, Omar Perotti, en el marco de lo que fue el primer encuentro por el proceso de transición.

"Me parece que es normal", dijo el actual mandatario. "Había ocurrido lo mismo cuando asumió el Dr. Binner. Es habitual que cuando hay un cambio de gobierno se recurra a la Auditoria General de la Nación para que sea confiable y donde todos sepamos dónde estamos parados, tanto el gobierno saliente como el entrante", continuó.

Consultado sobre si algunos de los pedidos realizados por el equipo emisario de Perotti le llamó la atención, Lifschitz dijo: "Lo estuvieron viendo los ministros de Gobierno y de Economía. Seguramente en los próximos días se van a responder las preguntas que se formulan. Mucha de esa información es accesible a través del sitio web de la provincia de Santa Fe y alguna otra se le va a brindar de acuerdo a lo que hemos conversado".

"¿Que provincia deja?", le preguntó la prensa al gobernador; a lo que respondió: "Una provincia saneada, equilibrada. Hay un déficit coyuntural pero que no es un déficit operativo, sino que ha tenido que ver con la caída de la recaudación de estos primeros meses del año y con el volumen de la obra pública. Eso se va a corregir en el segundo semestre. Es una provincia que tiene bajísimo nivel de endeudamiento. Así que vamos a dejar una provincia en marcha, ordenada; prolija y con muchos proyectos en marcha".

Sobre si la provincia tuvo que pedir un préstamo al Nuevo Banco de Santa Fe para pagar el aguinaldo de los empleados estatales, Lifschitz aclaró: "No, es parte del trámite habitual. Normalmente cuando hay algún desacople entre el nivel y el ritmo de los ingresos y los compromisos salariales, se solicita un adelanto que se repone rápidamente. No es un préstamo, sino simplemente un adelanto de fondos por unos pocos días hasta cubrir las diferencias".

En relación a la millonaria deuda de Nación con la provincia por coparticipación, el diputado provincial electo apuntó: "Es otro activo que le dejamos al gobierno entrante. Una deuda que está a cobrar, que seguramente la etapa que viene el próximo gobierno nacional va a terminar cumpliendo porque así lo dispuso la Corte. Está previsto un fallo de la Corte, que es probable que salga antes de fin de año, intimando al gobierno nacional al pago de la deuda. Va a ser una acreencia que va a poder aprovechar el gobierno siguiente". (Fuente: Uno Santa Fe)