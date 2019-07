Panorama Político

TRANSICION Y

TRASPASO

"Amable y cordial" fue la primera reunión de la mesa de la transición de Santa Fe que integran representantes del gobierno de Miguel Lifschitz y del gobernador electo, Omar Perotti. En tiempos donde la mayoría de los ciudadanos está entretenido, preocupado, alarmado o angustiado por la crisis económica, ni los unos ni los otros están interesados en abrir una nueva polémica al menos en este tramo inicial.

Las charlas entre Lifschitz y Perotti fueron en buenos términos más allá de que no hubo encuentro para las fotos. El objetivo del gobierno saliente y del entrante es que la transición sea ordenada. Pablo Farías, ministro de Gobierno de la Provincia fue el encargado de recibir a los comisionistas de Perotti, esto es Roberto Mirabella, Alcides Calvo, Rubén Michlig, Armando Traferri y Silvina Frana, la diputada nacional y diputada provincial electa que asistió en representación del sector de María Eugenia Bielsa.

El estado actual de las cuentas de la Provincia y el presupuesto provincial que se debe elaborar para el 2020 son algunos de los tantos temas que fueron incluidos en la amplia lista que Mirabella le entregó a Farías. "No lo considero exagerado, es algo lógico y todo va a ser respondido", tranquilizó el actual titular de la cartera política, que además aceptó con total normalidad la decisión de Perotti de pedir un informe a la Auditoría General de la Nación sobre la situación de las cuentas públicas de Santa Fe. "Es un pedido lógico", consideró Farías al tiempo que recordó que lo mismo solicitó Hermes Binner antes de asumir como gobernador en el 2007, cuando el cargo estaba en poder del peronista Jorge Obeid.

Por tanto, la primera reunión de la mesa de la transición fue cálida en el trato entre los interlocutores, está claro que no hay ánimo de abrir polémicas innecesarias ni siquiera para entrar en calor ante el frío polar.



ESTEVEZ CON

PIEDRABUENA

Enrique Estévez, precandidato a diputado nacional por Consenso Federal, visitó Rafaela en innumerables ocasiones en su mayoría como militante y dirigente del Partido Socialista de Santa Fe, que en la actualidad preside. Pero esta semana llegó por primera vez en su rol de aspirante a ocupar un banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hizo junto a Carolina Piedrabuena, la radical santafesina que está en el segundo lugar de la lista.

Los dos coincidieron en que, en caso de finalmente sean elegidos diputados nacionales, van a defender los intereses de la Provincia y de los santafesinos a diferencia de lo que presumen que van a hacer sus adversarios en estas elecciones, Federico Angelini (Cambiemos) y Marcos Cleri (Frente de Todos) entre otros, esto es ser levantamanos en favor de Macri o Cristina, según sea el Presidente (en realidad ni referencia hicieron a Alberto Fernández...).

Estévez -hijo del histórico dirigente Guillermo Estévez Boero- y Piedrabuena se hacen fuerte en un discurso antipolarización y contra la grieta, por eso remarcan su respaldo al candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, con quien compartirán la boleta en las PASO del 11 de agosto.

De todos modos, no hicieron mención a la pequeña grieta que se instaló desde hace un tiempo en el Frente Progresista con el actual diputado nacional, Luis Contigiani, quien llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en 2017. Sin embargo, el año pasado, el legislador y ex ministro de la Producción entre 2015 y 2017 de la gestión de Miguel Lifschitz fue marginado en el marco del debate por el proyecto de ley de legalización del aborto.

De raíz radical y oriundo de Arequito, Contigiani votó en contra de la iniciativa y desató la furia del socialismo santafesino. Desde que asumió el escaño, formaba parte del unibloque del Partido Socialista pero antes de esa sesión cambió el nombre a Frente Progresista para evitar que esa fuerza que está a favor del proyecto quede en los registros que su legislador votó en contra.

Desde ese momento, Contigiani no figura más en los registros socialistas.



EL RESPALDO

EN RAFAELA

Además de visitar Rafaela y Sunchales el pasado miércoles, Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena mantuvieron una reunión con los integrantes de una mesa local que coordinará la campaña en esta ciudad y región. Ambos candidatos charlaron antes del mediodía con el ex candidato a intendente, Fernando Muriel, el concejal reelecto Lisandro Mársico, el dirigente del PDP, Alejandro Zeballos, la ex concejal Natalia Enrico y con Sebastián Barello y Matías Martínez Sella -también integrante de la lista de Consenso Federal para diputados-, del espacio Ciudad Progresista ligado al socialismo.



ANGELINI EN

RAFAELA

El 2019 es un año intensamente electoral, es indiscutible. En febrero hubo cabildeos en todos los escenarios por el cierre de listas para las elecciones provinciales. Después siguieron las campañas para las PASO del 28 de abril y para las generales del 16 de junio. En ese momento coincidió con el cierre de listas para las elecciones nacionales (PASO del 11 de agosto y generales del 27 de octubre).

Los santafesinos disfrutaron de un mini recreo de la política hasta la semana pasada cuando los candidatos a diputados nacionales comenzaron a recorrer la Provincia.

El desembarco de Estévez marcó el final de esa transición sin campaña que hoy continuará con la llegada a la ciudad de Federico Angelini, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por Juntos por el Cambio, la nueva denominación de Cambiemos.

A comienzos de este 2019, el macrista Angelini estaba en la línea de largada para competir con el radical José Corral para resolver urnas mediante quien sería el candidato a gobernador de Cambiemos. Llamadas de aquí para allá, negociaciones intensas o no tanto, encuestas no tan motivadoras y otras yerbas reacomodaron el tablero del cambio en la Provincia. Corral quedó como único candidato a la gobernación mientras que Angelini se quedó con el primer lugar en la lista de precandidatos a diputados nacionales. A la luz de los resultados pasados y las expectativas futuras, un negoción del "Fede", más allá de que tendrá interna ante una nómina que lidera el radical rosarino, Martín Rosúa.

Juntos por el Cambio constituyó el martes pasado una mesa de trabajo en Rafaela. En la sala de reuniones de una inmobiliaria del centro se encontraron los concejales Hugo Menossi, Marta Pascual, Carina Visintini, el referente del PRO y ex precandidato a intendente, Mauricio Basso, Juan Degiovanni (UCR), Ceferino Mondino (PRO), Silvana Martín y Corina Vecchioli (ambas de Coalición Cívica-ARI) y Germán Bottero, concejal electo además de anfitrión.

Con la premisa de ampliar la base de sustentación política, Menossi mantuvo en los últimos días reuniones con "otros actores" que apoyan a Angelini y también la reelección de Mauricio Macri que no se encuentran en la UCR, el PRO y la CC ARI. Se trata de sectores del justicialismo y de Podemos, que tiene a Oscar Gasparotti como referente, mientras que en la agenda también está anotada una reunión con representantes del Partido Fe.



LA UNIDAD DEL PJ

En la fría tarde del lunes pasado el peronismo de la ciudad y de la región rindió homenaje a Juan Domingo Perón al cumplirse el 45 aniversario de su fallecimiento. El senador Alcides Calvo, el intendente Luis Castellano, los concejales Jorge Muriel y Eva Garrappa y el titular de la CGT, Roberto Oesquer participaron entre tantos otros. Marcelo Lombardo, del gremio SOIVA y en representación de la central obrera, destacó la unidad como factor que aseguró que el peronismo siga siendo gobierno en la ciudad y recuperase la Provincia después de 12 años de la mano de Omar Perotti. "Perón se refería a la unidad permanentemente. Como cuando al referirse a la Argentina del año 2000, remarcaba que nos encontraría unidos o dominados. Está en nuestra esencia como peronistas, en el 'todos unidos triunfaremos' de nuestra marcha, y como argentinos, en el 'los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera porque si no los devoran los de afuera' del Martín Fierro", sostuvo el dirigente textil.