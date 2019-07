Nuestro trabajo diario, reconocimientos y recorridos por lugares de interés

Las actividades en el Campamento estaban reguladas por el trabajo diario de los peones contratados por Cassidy, que cavaban día tras día enormes zanjones- siguiendo las indicaciones precisas de los estudios previos realizados con los detectores de minas en la superficie del cráter-.

Es decir, que había un orden exacto y una dirección precisa para cada palada No se podía cavar en cualquier parte sino donde se sabía positivamente - por la radiación magnética, que había un meteorito más o menos importante.

Este trabajo previo,hecho con detectores o magnetómetros , sobre una cuadrícula de 1 m. x 1 m. indicaba -sin posibles errores- donde estaba la masa meteórica. Tarea esta que demandó en su momento, horas y horas al rayo del sol, tomando medidas y anotándolas. Posteriormente un dibujo de las áreas magnéticas más potentes, indicaría el lugar preciso para ponerse a excavar . Estas mediciones permitieron - en su momento- saber a ciencia cierta que en el Hoyo La Perdida había por lo menos cinco grandes masas meteóricas de importantes dimensiones. De él solo se han extraído hasta el momento dos meteoritos, de 1625 kg. y de 3000 kg. respectivamente, uno de ellos instalado hoy en el hall de la Universidad del Nordeste.

Como los trabajos continúan o continuarán en los próximos meses o años- ahora cargo de argentinos solamente- sin lugar a dudas podremos ver en el futuro los resultados de una labor precisa, ordenada y que reportará grandes satisfacciones para aquellos que estén a cargo de estas tareas.

Todo empezó en 1962 con la limpieza de cráteres y picadas para facilitar el acceso a los lugares de investigación. Además se trabajó con una máquina perforadora AckerHillbilly para determinar la estructura interna de cada hoyo y se hallaron sedimentos que habían sufrido grandes disturbaciones.

Aparte, se confeccionaron planos con los perfiles y mediciones de cada cráter ( tarea a cargo del Arq. Severin y del Ing Báscolo) además de la determinación astronómica para su ubicación geográfica.

La tarea de reconocimiento y el hallazgo continuo de nuevos cráteres y trozos meteóricos, llevó la línea de impacto a 250 Km. de largo por 2,5 km de ancho, aproximadamente, desde los 30ºNorte-Este a 30º Sur-Oeste, dirección que tuvo la trayectoria del meteorito. Terminada la campaña de 1964 en Campo del Cielo, que había sido especialmente fructífera, se pudieron mapear todos los cráteres, incluyendo tres nuevos,además de localizar nuevas masas meteóricas aisladas al sur de Charata.

La totalidad de los cráteres demuestran que la lluvia meteorítica ha sido por sus características única en el mundo.

Además al encontrar meteoritos en el interior de los cráteres, se ha podido determinar la dirección correcta que traía la gran masa de hierro antes de caer sobre la tierra, cuál fue la medida y la forma original del cráter y cuál fue la energía que causó estos profundos hoyos.

En Campo del Cielo hay dos tipos de cráteres:los de impacto y los embudos de penetración. En este último caso la masa ha quedado incrustada en el fondo del hoyo que produjo la onda expansiva. El de impacto es aquel en el cual el meteoroide al estallar produce un desplazamiento de energía que además de producir un hoyo más o menos profundo, desparrama trozos meteóricos en los alrededores del cráter.

Un caso típico de embudo de penetración es el cráter "La Perdida"en donde se detectaron varias masas y un ejemplo perfecto de cráter de impacto es el Hoy Rubin de Celis 1de 9 mts. x 36 mts. de superficie 2.

A esta actividad se debe agregar la fotografía aérea que fue de gran utilidad para determinar la ubicación de los cráteres existentes.

El trabajo de la suscrita en esos años fue el de aportar toda la información posible a través de los relatos históricos y sobre los detallados itinerarios por ellos recorridos,hacer confrontaciones en mapas actualizados. Entrevistar a los lugareños sobre "bajitos","represas" u "hoyos" que hubieran podido ubicar en la espesura del monte; generalmente cuando salen a cazar, andan agachados y es en esas circunstancias cuando descubren la diferencia de nivel en el terreno. Al avisar sobre este desnivel se va al sitio detallado y con los detectores se buscan en primer lugar los indicios sobre la existencia de meteoritos.

Durante los años de trabajo en Campo del Cielo, YPF estaba a su vez haciendo exploraciones en búsqueda de petróleo, abriendo picadas que en muchas ocasiones nos permitieron usarlas con gran provecho para nuestra actividad.

en el año 1970, por falta de fondos de la National Science Foundation, Cassidy no pudo venir a Campo del Cielo. No obstante, en las vacaciones de julio decidimos ir y nos instalamos en el campamento a partir del 9 de julio y hasta el 19 de ese mes.

Recorrimos en Sgo. del Estero el Cráter Vasquez descubierto el año pasado, le saqué algunas fotos pero en ellas no se observan ni la profundidad ni los albardones4.

Después fuimos con don carmen sosa a recorrer la picada abierta por el profesor Romaña el año pasado, en la parte de atrás de la estancia de Mansilla. Recuerdo que él quería mostrarnos la Laguna del Tigre y alguna otra que había cerca.

Otro día fuimos con don Félix Cárdenas a buscar a un amigo que vive en Gral. Pinedo, que se llamaba Francisco Tour.Porque él , al parecer, conocía la existencia de un bajo.Debíamos haber hecho ese reconocimiento el año pasado y nos faltó tiempo. Este hombre trabajó en el obraje del Sr. Swansen y nos dijo que un gran trozo de hierro- que él mismo tocó con sus manos- se encontrabalo mismo que un tronco de árbol sobresaliendo de la tierra, a 9 km. al sur del camino que unía a Gancedo con Capdevila y a 900 m. del "decauville" 5. Habrá que encontrar un camino que nos aproxime más al lugar y él nos indicaría el sitio exacto.

Ya en el año 1964 le informé al Dr. Cassidy que al sur de la Estación Ferroviaria de los Frentones, hasta el norte de Capdevila, hay una estructura geológica de la que se estaba extrayendo Cuarzo!!!La estructura se extiende paralelamente al límite de Santiago del Estero con Chaco. Tenemos que recordar que los expedicionarios españoles denominaron respectivamente cerrillo, montaña y altos como lugar de ubicación del Mesón de Hierro. Ellos fueron: Castellanos, Rubin de Celis, Ibarra, etc. Rubin de Celis decía: " en todo lo que caminé del Chaco, no observé a la vista diferencia alguna de nivel en el terreno, sólo en las inmediaciones hay una rampa que corre de Norte a Sur y que por particular se me hizo notable antes de ver el trozo.

Graduando poder tener la diferencia de nivel con el resto del país de cuatro a seis pies... en pequeña profundidad en esta, se encuentra un pedazo de cuarzo de un encarnado hermoso, lo que han usado los meleros 6 para encender fuego".

Cassidy quería que entrevistáramos a la señorita Harmajachi para que nos autorizara a investigar la laguna que está frente a su casa y nos permitiera efectuar en ella algunas perforaciones. Esta señora viaja muy a menudo a Buenos Aires y no la encontramos tampoco esta vez.Ella tiene en su poder un importante trozo de meteorito que Cassidy desearía examinar.

Esta fue parte de nuestra actividad en 1970, que continuaríamos en años posteriores.



2. Según lo anotó Antenor Alvarez

4. Se le da nombre de albardones a las orillas de los cráteres, donde la tierra está como levantada.

5. Se le daba ese nombre a un pequeño tren que se usaba en los obrajes para transportar leña. Todavía están en pie las pequeñas vías que usaba este transporte.

6. Meleros eran los baqueanos que se internaban en el monte a recoger miel y cerca de los panales, de los que hay en abundancia.