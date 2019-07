"La profesión de Irina Palm" en el Espacio viernes de cine Información General 05 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Es la tercera proyección del Ciclo anual titulado "Nosotras, vosotras, ellas", que en 2019 pone el acento en la visibilización y reivindicación de la mujer en el mundo del arte en general y del cine en particular.

El Ciclo se realiza en el marco del 10° aniversario del Espacio Viernes de Cine y los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral, cuya sede Rafaela Sunchales (San Martín 221) es el espacio ideal para los encuentros. En este caso, será este viernes 5 a las 20:30, con entrada libre y gratuita y las gentilezas habituales a las que los organizadores tienen acostumbrado a su fiel público.

La curaduría y coordinación general del Ciclo están en manos de la comunicadora y gestora cultural María Emilia Sánchez.



Sobre el film



Título original: Irina Palm. Año: 2007. Duración: 103 min. Origen: Reino Unido. Dirección



Sam Garbarski. Guion: Sam Garbarski, Philippe Blasband, Martin Herron. Música: Ghinzu

Fotografía: Christophe Beaucarne. Reparto: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop, Siobhan Hewlett, Dorka Gryllus,Jenny Agutter, Corey Burke, Meg Wynn Owen, Susan Hitch, Flip Webster. Productora: Coproducción GB-Bélgica-Luxemburgo-Alemania-Francia. Género: Comedia dramática.



Sinopsis

Maggie debe encontrar dinero para el tratamiento de su nieto, además de animar a su hijo Tom y su mujer Sarah. Al ver un anuncio que reza "Se necesita azafata", Maggie entra. Cuando descubre de qué tipo de acompañante se trata, se queda sorprendida, pero acepta el trabajo. Maggie es tímida y lo pasaría francamente mal en el imperio del sexo si no fuera por Luisa, una compañera que le enseña los trucos del oficio hasta convertirla en la muy solicitada Irina Palm. Pero la doble vida de Maggie no pasa inadvertida a sus vecinos y deberá enfrentarse a la doble moral provinciana y hacerse serias preguntas.

Premios: 2007: Festival de Berlín: Jurado lector del "Berliner Morgenpost". 2007: Premios David di Donatello: Mejor film de la Unión Europea.