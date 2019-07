Nación envía 36.000 dosis de vacunas contra la meningitis

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó que, luego de varias gestiones y reclamos, y tras cuatro meses sin entregas, el gobierno nacional envió ayer a Santa Fe 36 mil dosis de vacuna contra la meningitis.

Según confiaron a La Capital fuentes del área de Salud, de lote entregado a la provincia le corresponden 21.600 dosis a los nodos Rosario y Venado Tuerto y 14.400, a los de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Ayer, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, reveló que la llamaron de Nación y le dijeron que entre hoy y mañana iban a enviar dosis, sin especificar cuántas, y señaló que, a partir de que las recibieran, se iban a determinar las prioridades. En ese momento, la vacunación a chicos de 11 años estaba postergada.

Hoy la coordinadora del Programa Provincial de Inmunización, Soledad Guerrero, indicó que "esta mañana ingresaron a las droguerías de la provincia las vacunas contra la meningitis conocidas comercialmente como Menveo y el miércoles después del feriado comenzará la distribución a los efectores de toda la provincia".

Consultada sobre si la cantidad de vacunas enviadas era la que se necesita en la provincia, Guerrero confió: "Hemos recibido lo que corresponde a dos meses, pero hace cuatro que no recibimos. Vamos a ver, a través de una buena planificación, cómo se va a recuperar a aquellos niños que no pudieron recibir las dosis. Esta vacuna está indicada, entre los menores de dos años, a los 3, 5 y 15 meses. Hubo niños que cumplieron la edad en estos cuatro meses de faltante y están esperando"

Guerrero admitió, no obstante, que la aplicación de la vacuna a la franja de los niños de 11 años seguirá suspendida. "Al haber habido un faltante importante vamos a priorizar con estas dosis a las franjas etáreas de mayor riesgo, que son siempre los menores de dos años", explicó.

"No sabemos de la continuidad de estas entregas y creemos que la franja de 11 años va a seguir suspendida. Eso lo vamos a ir viendo en la medida en que podamos contar las dosis en forma paulatina para poder llegar a agregar a esta población", concluyó.