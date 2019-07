Unión de Sunchales mira hacia Ben Hur

Unión de Sunchales tuvo una sangría muy grande desde el último Federal A. Quien fuera su entrenador durante siete temporadas, Adrián Tosetto, buscó un cambio para su carrera y ahora está al frente de Sarmiento de Resistencia. Y la mayor parte del plantel ya no forma parte, luego de no cumplirse los objetivos deportivos en el pasado torneo.

Por eso, ya con Marcelo Milanese, otro técnico de la casa para hacerse cargo de la escuadra, empieza el armado de una nueva estructura.

En estos días Matias Zbrun llegó a un acuerdo. Recordemos que el rafaelino se había perdido gran parte de la temporada pasada por una lesión. Otro jugador que se pretende retener es el defensor Miguel "Pucho" Yuste.

Pero en los últimos días se tomó conocimiento de la intención del Bicho Verde de seguir apuntando hacia Rafaela. Más concretamente a Ben Hur, y en tal sentido es público el interés por el lateral-volante derecho Gustavo Mathier y por el marcador central Luciano Kummer. El primero tiene el pase en su poder y seguramente no habrá inconvenientes en que pueda darse la negociación. En cambio, el pase de Kummer es de la BH, y si recordamos aquella novela de hace un par de años con Independiente de Neuquén se abre un interrogante. No obstante, ahora la situación es distinta y con con un préstamo para la BH probablemente también pueda darse el pase.

Lo que está seguro es que ambos futbolistas estarán para jugar las semifinales de la Copa Santa Fe frente a Central Córdoba de Rosario.



LOS QUE LLEGARON

A la contratación del arquero Leonardo Torres (Sol de Mayo de Viedma), Unión le agregó la de Facundo Miguel Désima. El joven portero (23 años) proviene de San Martín de San Juan (Primera División).

Por contrapartida, ayer se confirmó la partida del defensor Lucas Medina, que seguiría su carrera en Acasusso.