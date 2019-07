Comenzaron los cursos de Fundación Capacitar

Días pasados comenzaron a dictarse, en el Centro de Formación Profesional “Fundación Capacitar”, los cursos de nivel superior de torno CNC. Los mismos se dictan en dos grupos, uno lunes y miércoles de 19 a 23 hs. y otro grupo martes y jueves también de 19 a 23 hs..

La Fundación Capacitar funciona en la ciudad desde hace 10 años, y está orientado principalmente a satisfacer la demanda de personal preparado y calificado, que el sector metalúrgico y autopartista de Rafaela y la Región demanda y absorbe permanentemente.

José Luis Mazzucco, docente desde el inicio de la Fundación, tiene 23 años de experiencia de trabajar con máquinas CNC. “El curso tiene una parte teórica y otra práctica, aunque ahora estamos aprovechando y damos la teoría al mismo tiempo porque se puede hacer mucho más didáctico. La instancia anterior es de torno paralelo, como para que vayan conociendo lo que es una máquina de herramienta para ya terminar en lo que es programación de CNC. Hoy se está pasando todo a lo que es CNC, automatización y esto es la base, lo principal”, comentó.

Por su parte, el secretario general de UOM, Roberto Oesquer, expresó: “le damos continuidad a un proyecto que venimos teniendo hace casi diez años y que en un principio se hacía bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lamentablemente, durante este gobierno no existe más posibilidad de financiar los cursos a través del Ministerio, y desde entonces lo venimos haciendo con el Ministerio de Trabajo de la Provincia que nos posibilitó continuar”.



SOBRE LA FUNDACIÓN

La idea del proyecto de la Fundación es, por un lado, que los empleados actuales mejoren las habilidades y que no se vean amenazados por el ingreso de nueva tecnología a la empresa. Por el otro capacitar a jóvenes de nuestra ciudad para que puedan ser futuros trabajadores metalúrgicos. Para elaborar la oferta educativa se tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentalmente.

El primero, fue diagramarlo en función de un relevamiento de las necesidades de las industrias metalúrgicas locales, empleadoras y demandantes de los egresados. Y el segundo, fue poder brindar una salida laboral rápida a muchos jóvenes de la franja etaria de los 18 a los 30 años, que no estudian en la Universidad, o no tienen trabajo u oficio que les permita desenvolverse. Cabe destacar que todos los cursos que se dictan son gratuitos y abiertos a todo el público.