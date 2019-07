Acuerdo entre BMW Group y Daimler AG Automotores 05 de julio de 2019 Redacción Por PARA LA CONDUCCION AUTONOMA

BMW Group y Daimler AG están lanzando su cooperación en conducción autónoma: los representantes de las dos compañías firmaron en el día de ayer un acuerdo para una cooperación estratégica a largo plazo, el cual se centrará en el desarrollo conjunto de tecnologías de próxima generación para sistemas de asistencia al conductor, conducción automatizada en carreteras y estacionamiento automatizado (todo para SAE Nivel 4). Además, se planean nuevas conversaciones para ampliar la cooperación a niveles más altos de automatización en áreas y centros urbanos. Esto subraya el carácter duradero y a largo plazo del proyecto, que se extenderá para abarcar una plataforma escalable para la conducción autónoma. La cooperación no exclusiva también está abierta a otros fabricantes y socios tecnológicos, y los resultados están disponibles para otros fabricantes bajo licencia. Un objetivo clave de la cooperación es el lanzamiento rápido de la tecnología en el mercado, que se espera que se incluya en los sistemas de vehículos de pasajeros para clientes privados a partir de 2024. Cada una de las compañías implementará las tecnologías en sus respectivos productos de forma independiente. La cooperación permitirá que más de 1.200 especialistas trabajen juntos. Tendrán su sede en lugares como el BMW Group Autonomous Driving Campus en Unterschleissheim, cerca de Múnich, el Centro de Tecnología Mercedes-Benz (MTC) en Sindelfingen y el Centro de Pruebas y Tecnología de Daimler en Immendingen. Los esfuerzos se centrarán en desarrollar una arquitectura escalable para los sistemas de asistencia al conductor, incluidos los sensores, así como un centro de datos conjunto para el almacenamiento, la administración y el procesamiento de datos, y el desarrollo de funciones y software.



Daimler AG ha estado trabajando en proyectos de desarrollo no sólo para vehículos de Nivel 3 específicos, sino también para Niveles 4 y 5. Desde hace mucho tiempo, un líder en sistemas de seguridad activa programó sus sistemas en gran parte internamente desde el principio. 2019 verá el lanzamiento en San José, Silicon Valley, de su primer programa piloto, con Bosch, en vehículos de conducción autónoma (Niveles 4/5) en entornos urbanos. Este será el próximo hito dentro de la cooperación existente entre ambos socios y la cooperación continuará según lo previsto. A principios de la próxima década, Daimler traerá al mercado no solo vehículos altamente automatizados (Nivel 3) sino también vehículos completamente automatizados (Nivel 4/5). Es el único fabricantes en el mundo que está tan bien posicionado para aplicar la conducción autónoma en cada contexto relevante, desde automóviles y camionetas a autobuses y camiones, y por lo tanto, confía en soluciones escalables para ofrecer una conducción automatizada.