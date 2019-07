Lanzamiento del Porsche Panamera Sport Automotores 05 de julio de 2019 Redacción Por EN ARGENTINA

La octava generación del 911 –conocida internamente con el código 992- fue presentada en nuestro país hace dos semanas atrás en el marco del Porsche World Roadshow, pero Nordenwagen –representante de la firma de Stuttgart en Argentina- se tenía reservada otra sorpresa o as bajo la manga: el Panamera Sport Turismo, la variante tipo shooting brake de la berlina de lujo de la marca.

Es uno de los modelos más exclusivos y refinados de Porsche, pero no por eso deja de lado la deportividad típica de la que hace gala la compañía: puede transportar con el máximo grado de confort a cuatro ocupantes –hasta cinco inclusive- y su equipaje –con un generoso baúl de 520 litros- a 304 km/h si circulara por las famosas Autobahns alemanas o en un circuito. “Para Porsche, el nuevo Panamera Turbo Sport Turismo es un paso más hacia la conducción del futuro con un modelo completamente nuevo para el segmento que conserva la deportividad característica de la marca e incorpora un diseño totalmente innovador para la industria y agrega versatilidad para el día a día. Este nuevo automóvil se atreve a ir un paso más allá, y no sólo en diseño, ya que busca combinar actividades de trabajo, familia, tiempo libre y diversión al volante con una experiencia de conducción dinámica y sin comparación”, señaló al respecto Gustavo Gioia, general manager de Porsche en Argentina. Estas son sus características más destacadas:



LO NUEVO

Es la variante rural en formato Shooting Brake de la segunda generación del Panamera, que llega a nuestro país justamente para complementar a la gama de la berlina. Su diseño está inspirado en un concept que lo anticipó e incluso, para muchos está más logrado y proporcionado que el Panamera convencional. Como en los últimos modelos de la marca, se destacan las luces full Led, así como las grandes tomas de aire delanteras –que se abren o cierran según las necesidades de refrigeración del motor, aumentando la aerodinámica del vehículo-. La línea del techo tiene un nuevo diseño, es más alta y desciende hacia atrás haciendo que las ventanas traseras sean de mayor tamaño que el Panamera tradicional y tengan un acabado en punta. En el remate posterior también resaltan las luces de Led de cuatro puntos y el portón trasero, con una boca de carga más baja, que permite guardar el equipaje de manera mucho más fácil. Puertas adentro, su diseño integra el estilo clásico de Porsche con las nuevas tecnologías: se destacan la consola central ascendente, el cuentarrevoluciones analógico en medio del panel de instrumentos y el panel ancho y plano. El Porsche Advance Cockpit incorpora una consola central con la tecnología Ditect Touch Control, la cual permite regular la temperatura, la suspensión, entre otras funciones importantes, mientras que en la pantalla táctil de 12 pulgadas del sistema multimedia Porsche Communication Management se puede regular la altura del auto, controlar el climatizador, así como la calefacción de los asientos, la función de masajes, ver la ruta o replicar el contenido y las funciones de un smartphone.

Dimensiones: 5,049 metros de largo, 1,428 de alto y 1,937 de ancho, con una distancia entre ejes de 2,950 metros.

Equipamiento (destacado): dirección asistida Plus, climatizador automático de cuatro zonas, retrovisores eléctricos con calefacción, sistema multimedia Porsche Communication Management (PCM) compatible con smartphones, USB, Bluetooth, equipo de sonido de alta fidelidad con 10 parlantes y 150W, instrumental analógico/digital, luces de Led, control de velocidad crucero, butacas con regulación eléctrica, tapizado de cuero, volante multifunción y llantas de aleación de 19 pulgadas. La versión S suma techo panorámico, barras de techo de aluminio, butacas eléctricas con 14 regulaciones y memoria, llantas de aleación deportivas de 21” y sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) con spoiler de techo adaptable.

Equipamiento de seguridad: airbags frontales, laterales y de rodilla para conductor y acompañante, cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos y apoyacabezas en las 5 plazas, anclajes Isofix, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS/EBD/BA, control de tracción, control de estabilidad, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos y asistente al arranque en pendientes, entre lo más importante.

Mecánica: el Panamera Sport Turismo, en esta versión 4S, está impulsado por un motor naftero V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 550 CV y 770 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades junto con el sistema de tracción integral PTM (Porsche Traction Management).

Prestaciones: Aceleración de 0 a 100 km/h: 3,8 segundos; Velocidad máxima: 304 km/h

Precio y garantía: Porsche Panamera Sport Turismo: U$S 380.000. Garantía de 2 años o 200.000 kilómetros, ampliable a 9 años con el programa Porsche Approved.