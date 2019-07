Un paraguayo para Argentina y Chile Deportes 05 de julio de 2019 Redacción Por COPA AMERICA

FOTO NA BAJO TECHO./ Argentina no pudo pisar el campo de juego por la lluvia.

El árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar será el encargado de dirigir el cruce entre Argentina y Chile por el tercer puesto de la Copa América el sábado, mientras que el chileno Roberto Tobar conducirá la final entre Brasil y Perú el próximo domingo, anunció ayer la Conmebol.

"Roberto Tobar dirigirá la final entre Brasil y Perú", informó la Comisión de Árbitro de la Conmebol en un comunicado difundido en la página oficial de la Copa América. Será el segundo partido que dirija el árbitro chileno en esta Copa América, después de hacerlo en la victoria de Colombia por 2-0 sobre Argentina en la primera fase del torneo.

"Por su parte, el paraguayo Mario Díaz de Vivar será el árbitro del partido por el tercer puesto" que disputarán el sábado en Sao Paulo Chile y Argentina, agregó el organismo. El colegiado paraguayo ya arbitró a Chile en la victoria 4-0 ante Japón en la fase de grupos del campeonato.



ENTRENAMIENTO DISTINTO

Las intensas lluvias caídas sobre San Pablo obligaron ayer a modificar el cronograma de la Selección argentina de fútbol y el entrenador Lionel Scaloni no pudo probar el probable equipo para el encuentro por el tercer puesto de la Copa América frente a Chile.

La Albiceleste, que jugará el sábado a las 16:00, trabajó en el gimnasio del hotel "Pullman", ya que el cuerpo técnico consideró que no tenía sentido trasladarse al estadio "Paceambú" para ni siquiera poder pisar el campo de juego. De esta forma, Scaloni deberá definir el equipo -que podría tener varios cambios respecto de la semifinal contra Brasil- en la última práctica previa, donde suelen realizarse trabajos livianos de pelota parada.

Habrá que esperar entonces para saber si Scaloni finalmente propone modificaciones para darle rodaje a los jugadores que menos minutos tuvieron en la competencia o busca seguir ensamblando la base que se gestó en este torneo en Brasil 2019. Lo que es seguro es que el mediocampista Marcos Acuña y el delantero Lautaro Martínez no podrán estar por haber recibido la segunda tarjeta amarilla en la fase final de la Copa América en la semi frente a Brasil. Ambos jugadores fueron los únicos amonestados en el triunfo por 2 a 0 ante Venezuela, por los cuartos de final, y eran los que tenían que cuidarse, ya que para la final o el encuentro por el tercer puesto las mismas se iban a limpiar. Sin embargo, volvieron a recibir la tarjeta amarilla y ahora deberán ser reemplazados para el último choque que afrontará la Selección en el certamen.

Por Acuña, las alternativas "lógicas" son Angel Di María o Giovani Lo Celso, mientras que por Lautaro Martínez habrá que ver si Scaloni opta por Paulo Dybala, que ante Brasil tuvo sus primeros instantes dentro de la competición.