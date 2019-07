Liga: el Lobo en el adelanto Deportes 05 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ben Hur derrotó anoche como visitante a Libertad de Sunchales por 2 a 0 en el partido que abrió la 13ª y última fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Los goles llegaron en el segundo tiempo, al minuto a través de Ignacio Ynfante, y a los 12' por Luciano Kummer. El local terminó con diez jugadores por la expulsión de Elías Gudiño, a los 16' del complemento.

De tal modo, el Lobo cerró el torneo en la tercera posición con 25 puntos, mientras que los aurinegros quedaron con 20 unidades. Ben Hur cortó el invicto de Gabriel Rivarossa en los Tigres, que tenían tres victorias consecutivas.

En Reserva también se impuso Ben Hur, por 3 a 2.



LO QUE VIENE

El resto de la fecha se disputará el domingo, a las 11.30 en Reserva y 13 horas en primera. El plato fuerte será la definición por el título, con los partidos entre 9 de Julio - Unión de Sunchales y Brown de San Vicente - Atlético de Rafaela. Recordemos que 9 de Julio tiene 31 puntos y Atlético 29.

Los restantes enfrentamientos serán: Dep. Ramona vs. Florida de Clucellas; Dep. Tacural vs. Talleres de María Juana; Peñarol vs. Sp. Norte; y Quilmes vs. Ferrocarril del Estado.