Falleció por causas naturales

05 de julio de 2019

En horas de la tarde de este jueves, se encontró sin vida a una persona en un domicilio de calle Simonetta al 588 de esta ciudad (barrio Villa Podio). El mismo, de nombre Adán Barreto, de 67 años, fue hallado en su cama, y según las primeras hipótesis, se trataría de una muerte natural, ya que no se encontraron signos de violencia en los ingresos a la vivienda. De hecho, la llave de la puerta estaba colocada en la cerradura del lado de adentro y los facultativos decidieron no realizar la autopsia. Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Científica de nuestra ciudad.



AMENAZADO DE MUERTE

El miércoles a la noche, uniformados de la Seccional 1ª de esta ciudad, en boca de un ciudadano de 31 años de edad (M.N.F) tomaron conocimiento de que cuando se hallaba en la calle Beltramino al 600, resultó víctima de una amenaza de muerte. De acuerdo al relato del vecino y a lo informado en nuestro portal web, en una motocicleta de 125 cc. pasaron Daiana G. y Victoria C., y esta última le gritó "te vamos a agarrar. No vas a poder ni salir a la vereda, porque te vamos a ca... matando". Y no todo quedó allí, porque según el exponente, la mujer agregó "nos mandaron Carlos M. y Marta S.".