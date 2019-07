Guerrieri y Girolami en Portugal Deportes 05 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA EG/NG ARGENTINOS. Los pilotos Guerrieri y Girolami.

Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, los pilotos argentinos que son grandes protagonistas en el WTCR, estarán compitiendo este fin de semana en la sexta fecha de la temporada, que se disputará en el callejero portugués de Vila Real.

Guerrieri llega como puntero del certamen, en tanto que Girolami se ubica en el cuarto lugar, ambos con los Honda Civic Type del Münnich Motorsport.

Guerrieri sostuvo que "Vila Real es una pista muy exigente porque es un pequeño Macao europeo, ya que tiene de todo. Muchas chicanas con pianos altos. Partes veloces con eses rápidas, frenajes doblando y no es fácil sacar la vuelta de clasificación. El año pasado no me fue bien, pero entiende que vamos a llegar mejor en esta oportunidad".

Hoy se pondrá en marcha la actividad con el primer entrenamiento, que se desarrollará entre las 12:00 y las 12:45; mañana se llevará a cabo el segundo entre las 04:00 y las 04:30, la clasificación de 06:00 a 06:40 y la Carrera 1 (11 vueltas) desde las 10:15.

El domingo se realizará la clasificación de 05:00 a 05:50, la súper clasificación a partir de las 06:00; la Carrera 2 (11 vueltas) a las 10:30 y la Carrera 3 (13 vueltas) a las 12:00 (horarios de nuestro país).