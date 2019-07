Midgets del Litoral: el martes 9 definen la Etapa Regular en Vila Deportes 05 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux La séptima fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", que se disputará el próximo martes 9 de julio en el circuito "Juan F. B. Basso" de la Asociación Midgets del Litoral, en la localidad de Vila, marcará el cierre de la Etapa Regular y consagrará al ganador de la "Copa Forni Sport". En esa jornada se conocerán los nombres de los 16 protagonistas del Play Off.

Ver galería 1 / 3 - FOTOS ARCHIVO RECONOCIMIENTOS I. Serán para los ex dirigentes Arturo Alias y Carlos Werlen. RECONOCIMIENTOS II. Serán entregados a Osmar Garbagnoli y Anival Alemani. HOMENAJE. Para el desaparecido Marcelo Galla.

En el término de poco más de un mes, la Asociación Midgets del Litoral estará organizando dos acontecimientos de singular importancia.

El primero de ellos se anuncia para el cercano martes 9 de julio, cuando se lleve adelante la séptima fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", que estará definiendo la Etapa Regular y el ganador de la "Copa Forni Sport".

Ya durante el mes de agosto y en dos jornadas consecutivas, el sábado 17 y el domingo 18, se desarrollará el Nacional de Midgets, al igual que en el caso anterior, en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.



TORNEO OFICIAL

La categoría más emblemática del deporte motor regional disputará su carrera número 750.

No es un dato menor para una especialidad que es fiscalizada desde 1967 por la misma entidad, con sede en Vila.

Además de bajarle el telón a su Etapa Regular, la categoría estará coronando al ganador de la "Copa Forni Sport" y clasificando a los seis mejores del Torneo Oficial para definir el título en el Play Off.

La ocasión será propicia para que la AML reconozca a personas que realizaron significativos aportes a una historia que ya superó el medio siglo.

Recibirán esas distinciones Carlos Werlen (un hombre que le otorgó la chance a la institución vilense para que se haga cargo de la categoría); Arturo Alias (un dirigente que además de formar parte de la nómina de socios fundadores, fue presidente de la AML en varios períodos); Osmar Garbagnoli (el piloto con mayor cantidad de pruebas disputadas) y Anival Alemani (periodista que acompaña desde la primera hora al Midgets del Litoral).

Además, se rendirá homenaje a Marcelo Galla, fallecido este año, quien fue comisario deportivo -compartiendo esa responsabilidad con Angel Storti- en oportunidad de realizarse el Nacional de 2017 y que había sido comprometido para acompañar en esa función, este año, a Danilo Zeballos.

En lo deportivo, será tiempo de definiciones, porque además de otorgarse la Copa "Forni Sport" al ganador de la Etapa Regular, se conocerán quiénes participarán, en la recta final de la temporada, del Play Off.



LA GRAN FIESTA

El siguiente evento, que tendrá al mismo escenario, será el Nacional 2019, que organizado por la Asociación Midgets del Litoral, convocará a pilotos de las entidades fiscalizadores de la actividad de tres provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Serán dos jornadas. El sábado 17 de agosto, ya surgirán el primer ganador de la final que se realizará ese día; en tanto que el domingo 18 será coronado el segundo vencedor.

Desde la AML se confirmó que se incrementarán las comodidades a partir de la instalación de nuevas tribunas y se brindarán mayores servicios en un aspecto vital como el sanitario, con la habilitación de varios baños químicos.

Estarán perfectamente delimitados los espacios que ocuparán los equipos y los estacionamientos vehiculares en el amplio predio de deporte motor "Octavio Bessone".

El lanzamiento oficial de esta competencia se anuncia para el venidero jueves 11, a partir de las 20:00, en la concesionaria Falkenbergmayer, ubicada en la esquina de Rivadavia y Suipacha de esta ciudad.

Asistirán a esa presentación, en carácter de invitados especiales, los pilotos Facundo Ardusso y Juan Manuel Silva, quienes ocuparán la cabecera junto a Hernán Calvi (el vigente campeón de la AML), el dirigente Conrado Ingaramo (presidente de la entidad fiscalizadora) y Roberto Operto (delegado de la AAV).