Fernández visitó a Lula

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer cara a cara en la prisión de Curitiba con el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que cree en su "inocencia" y aseguró que es un "perseguido del Gobierno" de Jair Bolsonaro.

"Lula es claramente un perseguido del gobierno de Bolsonaro, que ha tenido la impudicia de hacer ministro de Justicia al que persiguió y encarceló a Lula", señaló el ex jefe de Gabinete en referencia al ex magistrado Sergio Moro, en una breve ronda de prensa que ofreció al salir de su encuentro con Lula en la Superintendencia de la Policía Federal brasileña.

Fernández, que integra el comité que brega por la liberación del jefe del PT, estuvo acompañado por el ex canciller brasieño Celso Amorim, el artífice del encuentro que duró una hora.