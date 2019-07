La ola polar continuará hasta el fin de semana Nacionales 05 de julio de 2019 Redacción Por Nevó en Tres Arroyos y en Mar del Plata hubo un chaparrón de nieve.

FOTO NA INVIERNO. La localidad bonaerense de Tres Arroyos amaneció ayer cubierta de nieve.

BUENOS AIRES, 5 (NA).- La ola polar se prolongará hasta el próximo fin de semana con temperaturas bajo cero en gran parte del país, mientras que ayer nevó en la localidad bonaerense de Tres Arroyos y en Mar del Plata hubo un chaparrón de nieve. El intenso frío llevó a que en buena parte del país se multiplicaran los operativos y las iniciativas para ayudar a las personas en condición de calle.

En Tres Arroyos, la precipitación de nieve se registró pasadas las 5:30 de este jueves y se extendió durante varios minutos, mientras que en Mar del Plata, la nieve llegó pasado el mediodía.

"Se reporta chaparrón de nieve en la estación meteorológica de Mar del plata", anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 13:48 de este jueves, y un rato después en La Feliz salió el arco iris.

Desde el SMN no descartaban que durante la noche de este jueves y el transcurso de la madrugada del viernes pueda nevar en la ciudad balnearia, donde la ola polar ya se instaló hace más de 36 horas.

En tanto, según informó el SMN, la masa de aire frío de origen polar, que ocasionaba hasta este jueves temperaturas de entre 2 y -12, llevará al menos hasta el sábado el clima gélido al centro y regiones del norte del país.

"Sobre la región central y noreste del país, el mayor descenso en las marcas térmicas se espera a partir del jueves 4 y hasta el sábado 6. Sobre el centro del país, las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores entre -5°c y 2°c y las máximas ser inferiores a los 12°c, mientras que sobre el noreste se esperan temperaturas mínimas entre -2°c y 4°c y máximas inferiores a 14°c", se indicó en el informe.

La Ciudad de Buenos Aires amaneció este jueves con cinco grados y una sensación térmica algo menor, mientras que en distintas localidades del Conurbano bonaerense, la temperatura estuvo cercana a los cero grado y la sensación térmica fue bajo cero.

Los porteños, de acuerdo con el SMN, esperan para el sábado una mínima de un grado en el primer día del fin de semana prolongado al menos para los trabajadores estatales y bancarios ya que el martes es el Día de la Independencia, y no trabajarán el lunes, aunque a partir de ese día las marcas tenderán a moderarse.

La temperatura más baja de la jornada se produjo en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, con -8 grados y -13,7 de sensación térmica, mientras que el punto no patagónico más frío fue Azul, en la provincia de Buenos Aires, con -2,1 grados y -6 de térmica.