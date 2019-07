Cayó la venta de medicamentos recetados Nacionales 05 de julio de 2019 Redacción Por OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS TARDAN 90 DIAS EN PAGAR A FARMACIAS

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Las ventas de medicamentos recetados cayeron 8% en abril último con relación al mismo mes del 2018, y la actividad de las farmacias se encuentra en "estado crítico", advirtió ayer la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Isabel Reynoso.

No obstante, Reynoso dijo que por ahora las farmacias resisten ajustando costos y hasta "vendiendo al fiado", pero "no hay cierres masivos" de locales.

Señaló que el sector atraviesa una "situación crítica debido al contexto económico en el país, y porque además tenemos que pagar los medicamentos para abastecernos en un plazo de quince días y las obras sociales nos pagan el reembolso en 60 ó 90 días".

"Así es muy difícil sostener la actividad, porque además no nos podemos financiar, ya que es imposible con las tasas de interés actuales", explicó en una entrevista con la agencia NA. Dijo que a este escenario complejo se deben agregar los "aportes y bonificaciones que hacen las farmacias, que tornan la situación muy delicada, y la rentabilidad es muy poca y se achica cada vez más".

"Desde la Confederación tratamos de dar un soporte a las farmacias, que son pymes o minipymes en su mayoría, buscando agilizar los cobros con adelantos de las obras sociales para zanjar esta difícil situación", señaló Reynoso.

"Mas allá del precio, la gente accede al medicamento por la cobertura social que tiene y al dejar de tenerla, comprar un medicamento sin los descuentos es un impacto altísimo para el bolsillo". Sostuvo que "para un jubilado, que tienen una canasta valorada en 30 mil pesos mensuales incluyendo el medicamento, muchos no cobran ese importe y se les hace difícil la compra del remedio que necesitan".