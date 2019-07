Falleció el paciente con Gripe A

En nuestra edición de ayer dábamos cuenta del primer caso de Gripe A registrado en nuestra ciudad, que correspondía a una persona de 63 años, oriunda de la ciudad de Tostado y que arribó al Hospital Jaime Ferré con un estado de salud complicado. Lamentablemente ayer por la mañana esta persona perdió la vida, así lo confirmaron las autoridades del nosocomio local.

"El martes por la noche observamos que no toleró la medicación y que además, el paciente comenzó a deprimirse. Tenía obesidad y no había recibido la vacuna", le dijo a este Medio el Dr. Jorge Bertram, director del Hospital.

Según precisó Bertram, el paciente llegó con signos complicados y su evolución nunca fue favorable.

Recordemos que en nuestra ciudad fallecieron tres personas el año pasado, donde una de ellas era oriunda de Rafaela, otra de San Vicente y otra persona hiperobesa de Hersilia. En la mayoría de las ocasiones, complicación final de esta gripe A termina siendo la neumonía. Por eso es tan importante la vacunación.

Por su parte, también dábamos cuenta de otro paciente que el martes se encontraba con un cuadro complicado y con síntomas similares a los de la influenza A H3N2 y H1N1. "Si bien los resultados van a estar mañana -por hoy-, es bueno decir que este paciente ha evolucionado, se encuentra mejor. No descartamos nada, los resultados ya van a estar, pero podemos decir que se encuentra mucho mejor que cuando ingresó al Hospital", dijo Bertram, en relación a lo que mencionaba LA OPINION en su edición de ayer.



OTRO FALLECIDO

Otra persona adulta perdió la vida ayer por Gripe A. Este paciente tampoco se había aplicado la vacuna. Carolina Cudos, directora de Epidemiología de la provincia, expresó que "tenían múltiples factores de riesgo y no se habían vacunado", remarcó la funcionaria, quien agregó que "es eso lo que nos está preocupando porque hay vacunas disponibles en todos los vacunatorios, tanto provinciales como municipales, y la gente no se acerca a vacunarse", dijo, haciendo alusión al tostadense y a otra persona más, la cual no trascendió de donde era oriunda.

Este año se aplicaron 290 mil dosis en toda la provincia que significan solo el 49% de la cobertura. "Es una cobertura muy baja", destacó Cudos. "Tenemos una alta población de embarazadas que no se colocaron la vacuna, recordamos por eso que si se la aplicaron en noviembre o diciembre del año pasado tienen que volverse a vacunar", dijo en el medio LT10 de Santa Fe.