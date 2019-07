Presentaron el noveno 21k en el Viejo Mercado Deportes 04 de julio de 2019 Redacción Por "El Maratón 21K es un símbolo de Rafaela", dijo el intendente Castellano.

FOTO J. BARRERA ENTUSIASMADOS./ Leonardo Crosetti y Luis Castellano durante la presentación.

Se realizó en la sala 4 del Centro Cultural del Viejo Mercado la presentación oficial de la 9ª edición de la media maratón “Ciudad de Rafaela”, que se disputará el 1° de septiembre por las calles de nuestra ciudad. Del lanzamiento participaron el intendente Luis Castellano, el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, miembros del Concejo Municipal, dirigentes de entidades deportivas, grupos de runnings y sponsors.

Durante el acto, el intendente Luis Castellano expresó que “esta maratón es un desafío para nuestra ciudad y evidentemente es una palanca para el desarrollo. Cuando uno ve la evolución que Rafaela viene teniendo en cuanto a lo deportivo, asombra conocer la cantidad de gimnasios, de grupos de mujeres, vecinales, instituciones que se van enganchando en lo que es la vida sana, el deporte, la recreación. Se llenan nuestros espacios públicos con actividades, la ciclovía, los ciclocarriles por donde circulan los grupos en bici. Son actividades que no hay edad para llevarlas a cabo y es realmente muy bueno”.

Acotó que “el deporte es generador, movilizador de la economía porque mueve todo. Estamos hablando del deporte amateur, del deporte social que es, de hecho, la base para otras cosas”. También mencionó que “el 21 k se transformó en un ícono en el año, es un símbolo en donde Rafaela, la región, la provincia y parte del país lo toman como referencia en el calendario y nosotros tenemos que seguir potenciándolo. Esto lo hacemos juntos con todos los que trabajan para que esto sea posible y con los deportistas que participan. Ya empezamos a prepararnos para el nuevo desafío”; finalizó el mandatario.



CIRCUITO CERTIFICADO

Leonardo Crosetti manifestó que “será la 9ª edición de la media maratón Ciudad de Rafaela con recorridos de 10 y 21 kilómetros y 5 recreativos y que, una vez más, homenajeará al profesor Daniel “Tecla” Farías. Quiero agradecer al área Turismo ya que, el deportista que llegue a la ciudad, lo hará con anticipación y es por ello que se logró tener descuentos en hoteles y también posibilidades de visitar restaurantes con diferentes ofertas”.

Crosetti comentó que “la media maratón Ciudad de Rafaela es muy reconocida en todo el país y, en cuanto a los recorridos, hemos incorporado para este 2019 la certificación de la Confederación Argentina de Atletismo del circuito de 10K y 21K. Nos pareció una iniciativa muy importante, es un valor agregado al trabajo que venimos realizando”.



REQUERIMIENTOS

Los participantes del próximo “Maratón 21K” deberán presentar los aptos médicos deportivos. La intención de la organización es concientizar e incentivar a que los corredores se realicen el chequeo correspondiente. También se seguirá manteniendo la carpa de los kinesiólogos, tanto de manera previa como posterior, para que todos puedan tener ese servicio.

Por otra parte, en el circuito de 21K habrá 8 puestos de hidratación los que estarán dotados con agua y bebidas isotónicas. Un detalle a destacar es que, por cuestiones ecológicas, se reemplazarán las botellas por sachet con agua de 233 cm3 y, al final del recorrido, habrá frutas y cereales.

Vale destacar que los tradicionales sorteos se llevarán a cabo al final, previo a la premiación, para que el corredor no esté pendiente y pueda desarrollarse atléticamente con tranquilidad. Previamente, el día sábado 3 de agosto se desarrollará una prueba que incluirá un circuito no competitivo de 4 y 8 kilómetros para niños y padres.