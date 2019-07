Habló de "desarrollar un país más federal" Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por ALBERTO FERNANDEZ CON GOBERNADORES

FOTO NA CANDIDATO. Alberto Fernández se reunió con gobernadores del Justicialismo.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, juntó ayer en un almuerzo a una docena de gobernadores del PJ, a quienes les transmitió su compromiso de "desarrollar un país más federal" si llega al Poder Ejecutivo.

Además de los doce gobernadores se hicieron presentes en el búnker de campaña que tiene el ex jefe de Gabinete sobre la calle México, en San Telmo, representantes de otras tres provincias.

El mandatario provincial que trabajó para organizar el encuentro fue el tucumano Juan Manzur, quien logró que vinieran a Buenos Aires sus pares Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan) y Carlos Verna (La Pampa).

Además se incorporaron a la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas, el gobernador electo de La Pampa, Sergio Ziliotto y el diputado nacional misionero Jorge Franco, quien participó en nombre del gobernador Hugo Passalacqua.

Por compromisos de agenda, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no pudo asistir, al tiempo que en la noche del martes Fernández cenó con el mandatario electo de Santa Fe, Omar Perotti: ambos son tenidos en cuenta como parte del dispositivo de campaña de la fórmula Fernández-Fernández, que incluye a los oficialismos de 17 provincias.

El candidato presidencial les reiteró a los jefes provinciales su compromiso de "desarrollar un país más federal" y "promover las economías regionales".

"La Argentina dice ser un país federal pero no lo es, tenemos que cambiar el unitarismo por más federalismo y lo voy a hacer con los gobernadores. Por eso, ellos y ellas serán mis principales aliados", remarcó.

"Tengo la decisión de que Argentina se convierta en un país federal, que deje de declamarlo y se convierta en un país federal. Y para hacer eso tengo que trabajar con los gobernadores. Los gobernadores van a ser grandes actores en el futuro", insistió luego Fernández en declaraciones a la prensa al cabo del cónclave, que se extendió por más de dos horas y media.