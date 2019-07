Instancia departamental del Santa Fe Juega Región 04 de julio de 2019 Redacción Por LEHMANN

FOTO PRENSA COMUNA// LEHMENSES./ El grupo de atletas local que compitió en Rafaela.

LEHMANN. - Desde la Comuna local se destacó que nuestros atletas participaron el pasado lunes 1 de julio en la instancia Departamental del programa Santa Fe Juega, que se realizó en el C.E.F. N° 53 de Rafaela, en categorías Sub 17 y Sub 14.

Fueron muy meritorias las actuaciones de los chicos y chicas de Lehmann, quienes se destacaron como ganadores de pruebas, o disputando los primeros lugares en todas las competencias en que participaron.

Sub 17:

Damián Ullúa: 1° puesto en 3000 mts.

Leonardo Morlachi: 1° puesto en 800 mts.

Mateo Castillo: 2° puesto en 300 mts. llanos.

Ayelén Barberis: 3° puesto en 2000 mts. y 6° puesto en 800 mts.

Sub 14:

Benjamín Castillo: 1° puesto en 800 mts., 1° puesto en 2000 mts., 1° puesto posta 5 x 80 mts.

Nahuel Bett: 1° puesto en 150 mts. llanos.

Sofía Corbat: 2° puesto en 2000 mts., 2° puesto en 800 mts.

Micaela López: 2° puesto lanzamiento bala.

Iván Alegre: 3° puesto lanzamiento jabalina.

Los atletas fueron acompañados nuevamente por los profes Roxana Molina, Marcelo Delbino y Luis Castillo en la actividad desarrollada en el Centro de Educación Física N° 53 de Rafaela.

Damián Ullúa (3000 mts.), Leonardo Morlachi (800 mts.), Benjamín Castillo (800 y 2000 mts) y Nahuel Bett (150 mts. llanos) representarán al Departamento Castellanos en la fase Regional del Santa Fe Juega que tendrá lugar los primeros días de agosto.