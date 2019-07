Tambo: actividad agropecuaria con presencia de profesionales mujeres SUPLEMENTO RURAL 04 de julio de 2019 Redacción Por El género femenino ocupa en general el 13% de los puestos profesionales en la producción agropecuaria, según un reciente relevamiento del sector en Argentina.

FOTO ARCHIVO MUJERES EN EL TAMBO. Una actividad con importante presencia.

En los últimos años, a nivel global se han llevado a cabo Foros, Congresos e incluso publicado indicadores acerca de la mujer, que enmarcan la importancia de poder integrarse bajo una participación más equitativa, sobre todo respecto de oportunidades laborales.

Según el ultimo Foro Internacional de W20, Woman 20 una organización cuyo objetivo es incidir en las políticas públicas para incrementar la participación de la mujer en las economías y las sociedades, argumentó que aún queda mucho por hacer respecto al acceso a oportunidades igualitarias.

Es por ello que incluyeron por primera vez el tema de la mujer rural en su agenda, y no dudaron en afirmar que desean más mujeres en el sector, y que accedan a puestos de decisión.



COMPOSICION

LABORAL

De acuerdo a un reciente informe de TodoAgro, con una mirada neutral y un deseo optimista de equidad, un estudio elaborado por la consultora Map of Ag -en base a 800 encuestas en diferentes establecimientos productivos de todo el país durante febrero y mayo de este año-, buscó conocer cuál es la composición laboral de los profesionales del sector.

La encuesta, de carácter anónimo, permitió agrupar las opiniones de hombres (731) y mujeres (69), segmentando la información por tipo de producción y geolocalización.



PORCENTAJES

Según los resultados obtenidos, los hombres representan el 87% de los profesionales del sector agropecuario, mientras que las mujeres solo el 13% promedio.



LOS RESULTADOS

A profesionales con los que se trata a diario en relación a cuestiones del campo (ejemplo: veterinarios, ingenieros agrónomos, asesores, representantes comerciales, consignatarios, contadores, etc.), se consultó ¿qué proporción de estos diría usted que son mujer?

Según el análisis de datos obtenidos, se destacó que un 87% contestó hombres, y un 13 por ciento mujer.

Por otra parte, al observar los datos según el tipo de actividad, se evidenció que, entre las principales actividades del sector, el porcentaje oscila entre 12% y 17%: en ganadería de carne (12 %), en el sector ovinos (13%), agricultura (14%) y que la mayor participación de mujeres puede encontrarse en las actividades de tambo (17%).

Al desagregar estas cifras en hombres y mujeres, el estudio pudo dar con algunas diferencias en su relación con los profesionales del sector.



GENERO O NO

Las mujeres a cargo de establecimientos productivos quienes respondieron a la premisa (8% de la muestra) contaron una realidad diferente, una realidad donde la brecha es aún más grande, sobre todo en agricultura, producción ovina y tambo.



PANORAMA A FUTURO

En cuanto al interrogante acerca de si habrá más o menos mujeres en sector agropecuario, se brindó una respuesta positiva: si, ¡y se espera que aumente!

Según el 57 % de los encuestados se estima el porcentaje actual de mujeres aumente en los próximos 5 años. Y un 37 % opinó que la tendencia es mantenerse y solo 2 % cree que descenderá.

* Una mirada sobre el rol de la mujer profesional en el agro argentino.

Carlina Francione es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de la Plata en 2015. Hace 3 años que trabaja en el sector agropecuario, y actualmente es coordinadora de producción de un semillero de maíz en Salto, provincia de Buenos Aires.

Entrevistada por la consultora se expresó sobre el rol actual y futuro que visualiza para la mujer profesional en el sector.

-Nos gustaría que cuentes, tu experiencia. ¿Cuáles son las principales tareas que realizas hoy en tu trabajo, como coordinadora de producción?

-Trabajo en el semillero de maíz, donde las actividades son un tanto particular en relación a otras actividades. Estoy en todo momento, mis tareas abarcan desde la siembra hasta la cosecha. Además de la planificación y análisis de campañas.

-¿Cómo has entrado en la profesión?

-Desde muy chica supe que quería ser ingeniera agrónoma. Siempre me gustó la biología. Mi familia no tenía campo y mi padrino si. Tenía un tambo y de ahí mi relación con el campo. De hecho, mi primera siembra la hice a los 30 años de edad, a diferencia de mis compañeras de la Facultad, que ya tenían conocimientos y prácticas. Para mí fue todo nuevo.

-¿Te consideras una mujer del agro?

-Si. Absolutamente.

-¿Te mantenés informada sobre temas de actualidad, como la equidad en la participación de empleos por género laboral?

-Si bien hace tiempo que no reviso los anuncios de empleos, reconozco que hoy no hay tanta restricción Recuerdo haber leído que los anuncios indicaban masculino excluyente. Lo cual me pone muy contenta porque me costó bastante insertarme laboralmente.

-¿Cómo ves la integración dentro de la compañía, con tus colegas?

-En la empresa soy la única coordinadora de producción mujer. Estimo que seremos entre 30 -40 profesionales en total, y a excepción de la zona núcleo donde trabajo son todos hombres, y la relación es muy buena con todos. Yo noto igualdad.

-¿Y dónde ves diferencias?

-La diferencia está en que, a veces, no puedo cargar y descargar de bidones o bolsas de semillas porque no tengo la misma fuerza que un hombre. Pero siempre encuentro alguien a disposición, algún compañero, y nos manejamos en equipo. No hay diferencia. Jamás tuve un inconveniente.

-Según nuestros productores esta tendencia en los próximos 5 años aumentará. ¿Vos que pensás?

-Creo que los productores están viendo esto. Los productores están dando oportunidades a las mujeres. Y si bien no creo que se llegue a igualar, creo que probablemente esta tendencia de mujeres en el agro siga subiendo. Esta todo dado para que así sea. Tenemos que ir demostrando que podemos, que estamos a la altura. Y de momento que tenemos la oportunidad lo logramos.

-¿Quién crees que pueda ser hoy la Mujer-AgroArgentino que marca el paso? ¿Conocés alguna en particular?

-Las hay sobre todo en el área de capacitación y áreas de investigación. Por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades de cultivos hay muchas mujeres que dan charlas.