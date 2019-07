Sobre cómo puede quedar representado el campo SUPLEMENTO RURAL 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El próximo 10 de diciembre, Diputados renovará 130 bancas de la 257 que conforman el cuerpo. El interbloque Cambiemos en Diputados, actualmente tiene 107 legisladores y pondrá en juego 45 bancas; el Frente para la Victoria cuenta con 65 legisladores y renovará 38 legisladores; el interbloque Argentina Federal arriesgará 16 de sus 34 y el Massismo (UNA), pondrá en juego 12 de sus 16 bancas.

En tanto, en Senado se renovarán las tres bancas de ocho provincias: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego. Cambiemos arriesgará 4 de sus 24 escaños; el Frente para la Victoria 4 de sus 9 bancas; el bloque de los gobernadores apuestan por 8 de sus 22 puestos, y otros bloques provinciales pondrán en juego 8 de las 17 bancas con las que cuentan.

Según algunos analistas, el escenario de fuerzas en el Congreso no tendría grandes modificaciones, y los bloques mantendrían, relativamente, la misma representatividad.

Los candidatos del agro que buscan seguir

• Pablo Torello: el productor agropecuario, oriundo de Bragado, va por el segundo mandato como diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 13 de la lista de Juntos por el Cambio, con medianas chances de ingreso.

• Luis Basterra: el agrónomo irá por su tercer mandato, encabezando la lista de diputados nacionales por Formosa por el Frente de Todos, con altas probabilidades de renovar.

• Alfredo De Angeli: el ruralista irá por su segundo mandato como senador nacional de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, con medianas chances de ingreso.

• Alejandro Snopek: el agrónomo será el primer candidato a diputado nacional de Jujuy por la fórmula Lavagna-Urtubey, con medianas chances de sumarse.

Los vinculados al agro que llegarían

• Martín Berhongaray: hijo de Antonio (exsecretario de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cargo que tuvo que dejar un año después, tras la reaparición de la aftosa en el país, encabeza la lista de diputados nacionales por La Pampa de Juntos por el Cambio, con altas chances de ingresar.

• Alejandro "Topo· Rodríguez, exministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, va en el segundo puesto de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, con medianas chances de ingresar.

• Jorge Vara: el actual ministro de Producción de Corrientes y expresidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, es uno de los candidatos de la lista de Colombi, pero deberá previamente superar la elección interna dentro del oficialismo, con medianas a bajas chances de ingresar.

LAS SORPRESAS

• Entre los candidatos a diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires, en el puesto 21 apareció el nombre de Santiago Hardie, actual Subsecretario de Agricultura Familiar de la Secretaría de Agroindustria, aunque con pocas chances de ingreso.

• Fernando "Pino" Solanas: el cineasta y ambientalista que este año finaliza su mandato como senador, logró imponerse como el primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente por Todos, cargo que casi tiene asegurado.

Solanas posiblemente intentará presidir la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, ya que su actual titular termina el mandato.

3 QUE NO FUERON

• Carlos Iannizzotto: el actual presidente de Coninagro había establecido conversaciones con el espacio de Lavagna, aunque originalmente su mentor político era Sergio Massa.

• Ulises "Chito" Forte: el titular del IPCVA sonaba fuerte como primer candidato a diputado nacional de La Pampa por Cambiemos, pero finalmente bajó su candidatura para evitar la interna dentro del partido, y le cedió el puesto a Berhongaray.

• Jorge Solmi: el exdirigente de Federación Agraria y referente de agro de Sergio Massa, tampoco pudo alcanzar un lugar en el armado de las listas.

LOS QUE SE VA

DEFINITIVAMENTE

• Luis Borsani (UCR-Mendoza): agrónomo y uno de los principales referentes técnicos en el bloque.

• Alejandro Echegaray (UCR-Buenos Aires): agrónomo y titular de la Comisión de Recursos Naturales.

• Angel Rozas (UCR-Chaco): el productor agropecuario anunció que no buscará renovar su banca, y que se retirará de la política.

BANCAS EN JUEGO

Más allá de su vinculación o no con el campo, las bancas en juego son:

• Buenos Aires: 35 bancas.

12 legisladores son del FPV-PJ; 9 del PRO; 6 de FUNA; 3 de la UCR; 2 de Red por Argentina; 1 Justicialista; 1 del Movimiento Evita; y 1 del Frente de Izquierda.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 12 bancas

El PRO pone en juego 6; el FPV-PJ 3; FUNA 2; y SOMOS 1.

• Santa Fe: 10 bancas

3 son del PRO; 2 del FPV-PJ; 2 de FUNA; 1 de la UCR; 1 del Movimiento Evita; y 1 de Primero Argentina.

• Córdoba: 9 bancas

2 del PRO; 2 de la UCR; 2 de Córdoba Federal; 1 del FPV-PJ; 1 de la Coalición Cívica; y 1 de la Concertación Forja.

• Mendoza y Tucumán: 5 bancas

• Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero: 4 bancas.

• Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego: 3 bancas.

• Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz: 2 bancas.

El panorama electoral aún es incierto y algunos de los posibles ingresantes, previamente deben sortear elecciones primarias para seguir en carrera.

Sin embargo, el agro podría asegurarse algunos actores en el próximo Congreso.

