El arroz abre la puerta al pasto, y este a ganadería SUPLEMENTO RURAL 04 de julio de 2019 Redacción Por La firma correntina Copra SA. se apoya en la producción de arroz para incorporar pasturas y crecer en la producción de carne.

FOTO INTERNET RAZA. El Braford es un estandarte correntino.

Tal como sucede en casi todo el país, en Corrientes la agricultura es la base sobre la que se construye la ganadería.

Pero en este caso no es el maíz el pilar de esa construcción, sino el arroz.

Así por lo menos sucedió con la firma Copra SA, con base en la localidad de Mercedes, en la que ese cereal siempre fue el producto estrella y con el tiempo se transformó en la piedra fundamental para avanzar hacia la ganadería.

"En primer lugar, porque preparó el terreno para la siembra de pasturas en rotación. Pero fundamentalmente porque generó equipos de trabajo capacitados para encarar el desafío de la producción de carne", explicó Ricardo Freire a Clarín Rural, y remarcó que en la región resulta difícil encontrar mano de obra capacitada dispuesta a vivir en el campo.



INTERESANTES

DETALLES

Copra produce arroz -desde la semilla hasta la comercialización- y ganadería -cabaña Braford y cría-.

En total la empresa tiene 35.000 cabezas.

Hacen una recría de un año, de marzo a marzo, y la terminación se hace en los feedlots de Conecar, en Carcarañá (provincia de Santa Fe), con destino a la cuota 481.

Al respecto, Freire detalló que el eslabón forrajero se basa en pasturas estivales, fundamentalmente setarias, y que en el invierno introdujeron el raigrás, que entra muy bien en la rotación con el arroz.



LO QUE SE BUSCA

"Buscamos un crecimiento vertical, no horizontal. Es decir, no buscamos incorporar más campos ni más vientres sino mejorar los índices productivos y reproductivos con la hacienda que tenemos. Para esto contamos con las herramientas de manejo como los tactos de anestro, destetes parciales, destetes totales… Tecnologías que nos hacen amortiguar el impacto de efectos climáticos forrajeros que se puedan producir. Estamos en un 90 por ciento de tasa de preñez, y al destete se pierden unos 6 punto", manifestó Ricardo Freire.

Y con la mirada en la región NEA agregó "vemos oportunidades de crecimiento fundamentalmente en la parte forrajera. En la provincia, el negocio son los kilos que se ganan a pasto. El feedlot contribuye a los márgenes en algunos años pero en otros tiende a cero, como ahora, con 7200 pesos por tonelada de maíz. En Corrientes tenemos buena calidad de pasturas naturales y posibilidad de hacer pasturas para aumentar la carga. En el NOA y NEA está todo por hacer".