Cuota Hilton: un frigorífico rafaelino entre exportadores a Unión Europea SUPLEMENTO RURAL 04 de julio de 2019 Redacción Por La Secretaría de Agroindustria adjudicó las 29.466,924 toneladas para cortes vacunos deshuesados de calidad superior, concedidos por el bloque a la Argentina para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

FOTO INTERNET CORTES VACUNOS. Entre los exportadores está Rafaela Alimentos S.A.

A través de una resolución que se firmó el 28 de junio pasado y se publicó en el Boletín Oficial, la secretaría de Agroindustria de la Nación dio a conocer los detalles del reparto de la Cuota Hilton, que distribuye 29.466,924 de las 29.500 toneladas para cortes vacunos deshuesados de calidad superior, concedidos por la Unión Europea a la Argentina para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

De acuerdo a InfoCampo, la distribución estuvo a cargo del Comité de Cuotas, conformado por la jefatura de Gabinete de la Nación y las secretarías de Agroindustria y de Comercio Exterior.



LOS PUNTOS MAS

DESTACADOS

* La categoría Industria fue beneficiaria con el 90% del total del contingente arancelario “Hilton”, mientras que la categoría Proyectos Conjuntos fue alcanzada por el 10%.

* El máximo asignado para cada empresa de ambas categorías no excedió el 10% de la cuota total establecida para cada categoría. Asimismo, el volumen de toneladas asignado por razón social fue de un mínimo de 50 Tn para la categoría Industria y de 12 Tn para la categoría Proyectos Conjuntos.

* Las Plantas Nuevas realizaron sus solicitudes de cupo por un máximo de hasta 300 Tn cada una para las empresas Ciclo I y Ciclo Completo, y de hasta 200 Tn cada una para las Ciclo II. (Según lo establecido en el Decreto Nº 377/2019, para poder inscribirse como "Planta Nueva" no debieran haber sido beneficiarios de Cuota Hilton en ninguno de los dos ciclos comerciales anteriores a la distribución de que se trate).

* Los Proyectos Conjuntos nuevos realizaron sus solicitudes de cupo por un máximo de hasta 25 Tn cada uno.

* Para los postulantes de ambas categorías que participaron del ciclo comercial 2018/19 se utilizaron como criterio de asignación de la cuota los antecedentes de exportación del adjudicatario del año 2018 en valores F.O.B. correspondientes a cortes Hilton.

*Aquellos adjudicatarios que participaron por primera vez en el ciclo comercial 2018/19 y que no renunciaron al total del volumen adjudicado de ese ciclo, se les duplicó el antecedente de exportación o “past performance” de lo certificado entre el 1 de julio del 2018 y hasta el 31 de diciembre de ese año.

Asimismo, el Fondo de Libre Disponibilidad quedó establecido para el inicio de la cuota 2019/20 en 34,07 Tn, y restan realizar las verificaciones previstas en el Artículo 9° de la Resolución 243/2018.

En este sentido, se agregarán las toneladas que surjan de las penalidades del ciclo 2018/19, determinadas al 30 de junio de 2019, y que serán deducidas de lo distribuido en el sistema SIACE este lunes y que se comunicarán en el curso de esta semana.



FRIGORIFICOS Y EMPRESAS

QUE EXPORTARAN

Industria 90%:

QUICKFOOD S.A., WIFT ARGENTINA S.A., IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F., FRIAR S.A., FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C., CARNES PAMPEANAS, ARREBEEF S.A., COMPAÑIA BERNAL S.A., COTO C.I.C.S.A., MARFRIG ARGENTINA S.A., AZUL NATURAL BEEF S.A., ECOCARNES S.A., LOGROS S.A., FRIMSA S.A., BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A., RAFAELA ALIMENTOS S.A., FRIGORIFICO FORRES BELTRAN S.A., SANTA GIULIA S.A., CATTER MEAT S.A., FRIGOLAR S.A., FRIGORIFICO BERMEJO S.A., FRIDEVI S.A.F.I.C., EDGAR A. CIRIBE S.A., FRIGORIFICO ALBERDI S.A., MATTIEVICH S.A., GUAICOS S.A.I.C.I.F., FRIGORIFICO HV S.A., PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A.50, y CONALLISON S.A.

Proyectos conjuntos 10 por ciento:

ASOC. ARG. CRIADORES DE HEREFORD, ASOC. ARG. DE BRANGUS, ALIAR S.A, AGRUPACION DE PRODUCTORES ULSA, ASOC. ARGENTINA DE ANGUS, MALEFU AGROPECUARIA S.R.L., ASOC. ARG. DE CRIADORES DE LIMOUSIN, GRUPO SEMILLERO S.A., CIA. RIOPLATENSE DE CARNES Y GANADO S.A., S.A. EXPLOTACION DE CAMPOS Y MONTES DE RIO BERMEJO, ASOC. CIVIL BRADFORD ARGENTINA, PRODUCTORES DE LIMANGUS ARGENTINOS (PROLIAR), MAN AGRO S.A., CARDEPRA S.R.L., ASOC. ARG, P/ LA VALORIZACION DE LA PRODUCCION GANADERA (PROGAN), DAGREX SA.A., ASOC. CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO, EL BAGUAL AGRICOLA GANADERA S.C.A., FERTLO AGROPECUARIA S.A., CARNES VIRREYES, FIDEICOMISO CABA. BEEF, y AGUMA TRADING S.A.

Nuevos:

FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A., LARTIRIGOYEN Y CIA S.A., DESDELSUR S.A., CARNES HEREFORD S.A., y LA ROPA S.A.