Oportunidad para cambiar la matriz productiva en avicultura

Javier Prida -presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas- en nota publicada por La Nación Rural señaló que estamos ante la oportunidad histórica de diversificar la matriz del agro nacional, hoy centrada exclusivamente en soja, trigo, maíz y carnes rojas.



LO QUE PROPONE

EL SECTOR AVICOLA

Para crecer y producir un mayor impacto en la vida económica de la Argentina, el sector avícola, tal vez uno de los que generan mayor valor agregado a la producción del campo, necesita de medidas concretas por parte del regulador en materia impositiva, de fomento de las exportaciones, de financiamiento productivo y de simplificación de los procesos administrativos.

La Argentina es el octavo consumidor mundial de huevos.

Según la persona de mención, en la actualidad se consumen 270 unidades per cápita al año.

Además, puntualizó que tenemos producción en 18 provincias de las 24 de nuestro vasto territorio.

Y sentenció que junto con la industria del pollo, generamos trabajo para 100.000 personas, consumimos 6 millones de toneladas de maíz y 2,2 millones de toneladas de soja.



INTERESANTES

DETALLES

También hizo referencia a que somos el 50 por ciento de la proteína animal que consume nuestro país.

Alrededor de 134 kilos de proteínas de animal per cápita que se consumen en la Argentina, y huevo y pollo representan 67 kilos dentro de ese conjunto.

De acuerdo a Javier Prida, a la luz de estos hechos que entendemos que tenemos una oportunidad.

Y necesitamos que el Estado haga su aporte.

Necesitamos continuar con la apertura de mercados internacionales y diseñar un esquema de incentivos a las exportaciones.



REVISION DE TRIBUTOS

Así las cosas, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas cito que necesitamos la revisión del esquema actual en los tributos nacionales, provinciales y municipales que se solapan entre sí.

Necesitamos que la banca pública facilite herramientas de financiamiento para continuar con la modernización, tecnificación y ampliación de nuestras plantas de producción y los sistemas de procesamiento.

Y necesitamos que se cumpla con la palabra empeñada.

Con paciencia y compromiso, hemos acompañado el proceso de tres años que lleva ya la aún incumplida promesa de las autoridades nacionales, formulada el 2 de julio de 2016 por Ricardo Buryaile (por entonces ministro de Agroindustria), de rebajar el IVA a los productos avícolas para nivelar su tributación a la de los demás productos proteicos de la mesa nacional.

Esa medida se aplicó para la producción y comercialización del pollos, pero no se implementó para el huevo y los ovoproductos.



LA INDUSTRIA

DEL HUEVO

La industria del huevo aún espera esa nivelación, y todavía confía en que las autoridades llevarán el criterio a buen puerto, logrando mejorar con esa rebaja el avance en la profesionalización, el mejoramiento de procesos y un punto fundamental para combatir la informalidad que cada día perjudica más a los que hacen las cosas bien y beneficia a los que están fuera de la ley, puntualizó Javier Prida.

Y agregó que pese a estos contratiempos, aún tenemos la convicción de que trabajando en conjunto con las autoridades alcanzaremos las soluciones que necesita el sector.

Y finalmente puntualizó que solo así podremos ser parte de las soluciones que la Argentina demanda, sumando nuestra experiencia, compromiso con el suelo, visión de empresarios generadores de empleo genuino y sustentable.