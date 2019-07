Guerrieri en Portugal Deportes 04 de julio de 2019 Redacción Por WTCR

FOTO E. GUERRIERI OFICIAL SALIENDO A PISTA./ El piloto argentino lidera el certamen.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El piloto argentino Esteban Guerrieri correrá el próximo fin de semana en el circuito callejero portugués de Vila Real como líder de la Copa Mundial FIA de Turismo (WTCR). El porteño arriba en liderazgo, un estatus muy favorable que afianzó en Alemania al estirar a 45 puntos la diferencia con su escolta, Norbert Michelisz, luego de subir dos veces al podio en Nürburgring, donde fue segundo, tercero y sexto en un provechoso paso por el exigente Nordschleife.

La competencia automovilística en la pista ibérica es también la última prueba en continente europeo antes de que la categoría inicie su periplo asiático. El WTCR viene demostrando su grado de competitividad en cifras que son elocuentes y Guerrieri manda, hasta ahora, en una serie que lleva 15 carreras disputadas con nueve ganadores diferentes que condujeron autos de siete marcas.

Una particularidad de este evento es que su reglamento obliga a cada piloto a dar una vuelta "Joker" (concepto tomado del Rallycross) que consiste en pasar por un sector alternativo una vez en las tres competencias, aunque no antes del tercer giro. Este punto se encuentra en la curva 26, la última del trazado. "Vila Real no es fácil, al punto de que a sus casi cinco kilómetros de recorrido le llaman `Pequeño Macao´ por su mezcla de curvas rápidas y lentas, chicanas, `pianitos´ altos, eses y desniveles poco comunes para una pista urbana. En 2018 no me sentí del todo cómodo, así que espero que esta vez mejore el panorama", indicó Guerrieri. Y añadió: "La primera parte de la temporada no podría haber sido mejor y el hecho de haberme ido de Alemania con más puntos de diferencia al tope del campeonato así lo demuestra, como también el óptimo trabajo de mi compañero de equipo, Néstor Girolami".

"Indudablemente, el Honda Civic Type R ha sido una de las fuerzas a vencer. Funciona muy bien en casi todos lados y nos permite también que nuestra escuadra sea primera en su torneo. El próximo desafío es alcanzar un nivel similar en lo sucesivo. Llevaremos algunos kilos más que en Nürburgring, pero confío en el potencial del Honda para mantenernos entre los diez mejores", contó.

En la mañana del viernes, los participantes harán un ejercicio habitual detrás del pace-car para luego cumplir desde las 13:00 (hora argentina) con el primer entrenamiento, quedando el segundo para el sábado a las 5:00 (ambos son de 30 minutos). Ese día, a partir de las 7:00, se llevará a cabo la clasificación (40m), seguida por la Carrera 1 (11 vueltas) a las 11:15.