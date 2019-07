Pichetto aseguró que fue "una decisión de apertura" Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MIGUEL PICHETTO. No se tomó "para sumar votos".

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, consideró que haberlo convocado a él para acompañar a Mauricio Macri en las próximas elecciones nacionales fue "una decisión de apertura" por parte del oficialismo.

En este sentido, el actual senador peronista ratificó que esta medida no se tomó "para sumar votos", al tiempo que confió en que "la sociedad argentina no va a volver al pasado".

"El Presidente me tomó con mi pasado, con mi inventario, ideas que sostengo y con lo que he venido haciendo en la política argentina a lo largo de estos años", destacó.

Y añadió: "Debemos construir acuerdos federales con los gobernadores para afianzar una masa crítica de consensos que lleven a la Argentina por el sendero de la productividad y el crecimiento. Esos son los grandes debates y las reformas en las que piensa el Presidente al convocarme".

Pichetto se expresó de esta manera al participar del denominado "Ciclo Elecciones", que organizan las cámaras de comercio de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá en la Argentina.

El evento forma parte de una serie de encuentros con los principales dirigentes políticos que van a competir en la próxima elección nacional, con el objetivo de analizar y debatir la situación actual del país.

Entre otras cosas, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri sostuvo que el tratado de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea fue un "logro" que tuvo "mucho que ver con la gran tarea diplomática que hizo Macri (Mauricio) y su excelente relación con el resto de los presidentes latinoamericanos".

"Hay que ser muy prudentes con las palabras, no tiene que desaparecer ningún sector como consecuencia de este acuerdo, el Estado va a estar atento a la adecuación de los sectores y a sus diferentes situaciones", agregó, en alusión a los dichos del empresario Gustavo Grobocopatel.