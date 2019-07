El programa del torneo Provincial de Mayores Deportes 04 de julio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA ASISTENTE Y DT./ Juan Andornino y Martín Méndez.

El Provincial de mayores de básquetbol ya tiene zonas y programa de juego. Serán cuatro días intensos en Gálvez, mientras los elencos siguen en plena preparación. La actividad será entre el 6 y 9 de julio en las canchas de CECI, Santa Paula (sede de semifinales y finales) y Centenario.

La Zona A estará integrada por Cañadense, Rosarina, Oeste Santafesino y Venadense (en Ceci), mientras que la B estará conformada por Santafesina, Rafaelina, Noroeste y Reconquistense (en Centenario).

Este es el fixture del día sábado: Zona A, 18.30 Rosario vs. Cañada de Gómez y 20.30 Oeste Santafesino vs. Venado Tuerto.

Zona B: 18.45 Noroeste vs. Rafaela y 20.45 Reconquista vs. Santa Fe.

Recordemos que la ARB tendrá este plantel: Manuel Porporatto, Luciano Volta, Santiago Caligaris, Guillermo Saavedra, Franco Chiabotto, Facundo Chiabotto, Lautaro Marconetto, Federico Serrano, Juan Cruz Bertero, Valentín Vázquez, Nicolás Zurvera y Agustín Leonardi. DT: Martín Méndez. Asistente: Juan Andornino. PF: Federico Ruatta.

Noroeste, en tanto, tendrá a: Milton Vittar, Alejo Traverso, Mauro Natta, Mario Espeche, Alejo Crotti, Sebastián Abba, Matías Martínez, Bruno Mengoni, José Peralta, Jeremías Ledesma, Germán Chiaruttini, Fernando Santillán. DT: Enrique Lancellotti. Asistente: Lucas Moyano.

Santa Fe jugará con Nicolás Solari, Julián Salaberry, Juan Poloni, Fabrizio Cosolito, Tomás Gutiérrez, Jordi Godoy, Sebastián Copello, Tayavek Gallizzi, Agustín López, Francisco Spicchiali, Andrés Jaime y Mauro Cosolito. DT: Leandro Spies. Asistentes: Fernando Ciprian, Mariano Espinosa y Sebastián Puñet. PF: Lucio Maldonado.

Reconquista resta definir su plantel, en cuanto a los rivales de Rafaela en el grupo clasificatorio.