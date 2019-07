"Queremos ir al Congreso a defender los intereses de todos los santafesinos" Locales 04 de julio de 2019 Redacción Por El socialista Enrique Estévez y la radical Carolina Piedrabuena encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales por Consenso Federal, el espacio que tiene como aspirante a presidente a Roberto Lavagna. Visitaron a Rafaela, dejaron un discurso anti grieta y remarcaron que en el Congreso defenderán los intereses de los santafesinos, no los de Macri o Cristina.

FOTO J. BARRERA CANDIDATOS. Carolina Piedrabuena y Enrique Estévez en su visita a diario LA OPINION.

En su primera visita a Rafaela como precandidato a diputado nacional de Consenso Federal, Enrique Estévez, reivindicó la alternativa a la grieta que representa Roberto Lavagna y se comprometió, en caso de llegar al Congreso, a "defender los intereses y los derechos de la provincia de Santa Fe". Junto a la santafesina Carolina Piedrabuena, quien ocupa el segundo lugar en la lista, visitó ayer esta ciudad y Sunchales en el primer tramo de la campaña rumbo a las elecciones primarias nacionales del 11 de agosto.

Estévez, actual concejal de la ciudad de Rosario -fue reelecto por un nuevo período el pasado 16 de junio-, es hijo del histórico dirigente socialista, Guillermo Estévez Boero. "Mi papá falleció en el año 2000 cuando yo era bastante chico, tenía 15 años. Después de eso tomé la decisión de participar en política en el Partido Socialista. Lo llevo con mucho orgullo eso de ser hijo de quien es considerado una referencia política importante para muchos, pero yo prefiero verlo como mi papá", afirma.

Piedrabuena también viene de una familia política por naturaleza, ya que su padre Eduardo fue concejal en la ciudad de Santa Fe y miembro de la conducción del radicalismo provincial. "Soy radical desde la cuna. Vengo de una familia radical de la ciudad de Santa Fe", sostiene para aclarar que actualmente se desempeña como subsecretaría de Administración en el Ministerio de Educación de la Provincia y que anteriormente integró la Secretaría de Hacienda de la Provincia y también la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad capital.

Como el Frente Progresista santafesino integra Consenso Federal, Estévez y Piedrabuena, encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales que tiene como postulante a la presidencia a Roberto Lavagna en lo que se suele denominar la avenida del medio de la grieta.

"Todas las campañas electorales durante este año se dieron en un marco de una situación económica y social compleja. Por lo cual el diálogo con la gente tiene que ver con la preocupación sobre su realidad. Para nosotros es importante, si la ciudadanía nos acompaña, ir a la Cámara de Diputados de la Nación a defender los intereses y los derechos de la provincia de Santa Fe. Creemos que los representantes de las otras listas, específicamente Federico Angelini y Ximena García van a representar los intereses de Macri y de Cambiemos, mientras que Marcos Cleri hará lo propio con los intereses de Cristina y el kirchnerismo", disparó Estévez con firmeza y sin temor a la polémica .

A los 35 años y como referente de las nuevas generaciones de la política, el dirigente rosarino sostuvo que "nosotros junto a Carolina y toda la lista vamos a representar los intereses de la Provincia y de cada uno de los santafesinos, como lo venimos haciendo desde cada lugar de responsabilidad que nos toca, como lo hicimos durante estos 12 años de gobierno en la Provincia".

¿Desafíos? "Vamos a seguir reclamando que a Santa Fe le cumplan con el pago de la deuda y con las obras que estaban previstas en algunos casos en el presupuesto nacional y no se ejecutaron o se hicieron a medias", subrayó Estévez.

Por su parte, Piedrabuena coincidió con su compañero de lista sobre la necesidad de construir una opción a los polos. "Como dice Enrique, entendemos que tenemos una responsabilidad de generar una alternativa. Hoy la sociedad reclama que se forme una alternativa, nosotros hemos elegido acompañar la propuesta de Roberto Lavagna porque está basada en un programa, en puntos de consenso. Así como en su momento el Frente Progresista se conformó a partir de puntos de consenso, la alternativa no puede surgir de la confrontación o de la grieta, sino de acuerdos y de mínimos consensos que necesita la Argentina para salir adelante", explicó la dirigente radical (del sector NEO). "Tenemos que demostrar que la política ofrece un futuro mejor", agregó a modo de rebeldía a la polarización.

-¿Cómo se hace campaña en tiempos donde algunos se esfuerzan en mostrar que todo es blanco o negro?

(Estévez) -Todos sabemos que los únicos beneficiados de la grieta son el kirchnerismo y el macrismo, es una estrategia de ellos que se retroalimenta. Pero también todos sabemos que esa confrontación es estéril y que no nos va a permitir encontrar soluciones para los problemas que tenemos los argentinos. Cada tema que se pone sobre la mesa se empieza a analizar desde el punto de vista de las diferencias. Pero nosotros como funcionarios públicos y representantes de partidos políticos necesitamos encontrar coincidencias, porque la lógica en un sistema democrático es el camino del diálogo y del acuerdo, no de la confrontación permanente. Lamentablemente, cuando la estrategia del kirchnerismo y el macrismo en su dinámica de acumulación de poder es la confrontación con quien tiene enfrente, difícilmente podamos encontrar los ámbitos de diálogo para generar acuerdos. No vamos a salir de un traintaypico por ciento de pobreza, de la brecha de desigualdad cada vez más grande, de los cierres de las pymes, de la situación actual sino nos sentamos en una mesa a construir en conjunto no únicamente entre los partidos políticos sino junto a los representantes de los trabajadores, de la producción, de los distintos espacios y movimientos sociales. Se necesita un gran acuerdo para darle forma al futuro.

(Piedrabuena) -Vamos a tener que generar consensos porque no hay posibilidad de avanzar sino hay acuerdos básicos. No es en el proceso electoral donde nos vamos a encontrar, porque estamos en medio de un partido de fútbol, hay rivalidad. En esos puntos mínimos de consenso, la provincia de Santa Fe necesita legisladores nacionales que en el Congreso defiendan los intereses de cada uno de los santafesinos. Y no los dos modelos nacionales. Debemos luchar por obras trascendentales como la Ruta 34 o la 11, que necesitamos como infraestructura de la producción pero también para una mayor seguridad vial. Siempre hablamos del modelo productivo, de la necesidad de fortalecer las pymes pero si no hay obras es muy difícil crecer. Insisto, hay que llevar al Congreso legisladores que defiendan a Santa Fe.

-Esta semana estuvieron con Lavagna en Santa Fe. ¿Cuál fue su impresión?

(Estévez) -Roberto Lavagna es la persona indicada para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina por delante, es la alternativa a la grieta que propone un país más federal y que plantea convocar a todos para definir un plan estratégico. En nuestro caso, el Congreso debe debatir el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, nosotros queremos defender los intereses de cada uno de los sectores productivos santafesinos pero también de nuestros trabajadores. Además, si llegamos al Congreso también deberemos discutir el pago de la deuda externa con el FMI y cuestiones vinculadas a la división de poderes porque, lamentablemente, hemos naturalizado en la Argentina que la Justicia Federal se maneje a través de operadores políticos. Y eso es una situación complicada porque desgasta la democracia y hacer perder credibilidad en las instituciones. Si no hay justicia, hay impunidad, se rompen las reglas de juego. En definitiva, la Provincia de Santa Fe tiene mucho para aportar en el Congreso, nuestro Consenso Federal tiene para sumar y mucho.

-¿Qué relación plantean tener, de llegar al Congreso con el gobernador electo Omar Perotti?.

(Piedrabuena) - De mucho diálogo, el Frente Progresista siempre ha mantenido un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas, de hecho así se ha constituido. Una muestra de nuestra disposición es involucrarnos en Consenso Federal, un proyecto nacional que piensa en el país. Con el próximo gobernador de la Provincia es necesario una relación constante de diálogo porque las necesidades son de la gente y nosotros debemos estar cerca.