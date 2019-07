Altamira no respetó la voluntad, sostuvo el PO Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA JORGE ALTAMIRA. Rompió con el Partido Obrero.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Los principales referentes del Partido Obrero sostuvieron que el histórico dirigente el espacio, Jorge Altamira, "se niega a respetar a la voluntad" de la fuerza, por lo que consideraron que está afuera de la misma.

La diputada Romina Del Plá afirmó que tomaron nota el sábado último "de la ruptura de Jorge Altamira y su grupo con el Partido Obrero", luego de que no decidieron sumarse a los "lineamientos principales de la campaña con miras a las elecciones provinciales y nacionales".

"La orientación que sostenía Altamira no primó y no fueron elegidos para componer el Comité Central. Desde ese momento, Altamira decidió desconocer el Congreso. La unidad de acción del Partido es innegociable porque es el punto de partida para poder luchar contra el régimen del FMI que defienden en común Macri y el peronismo. El control personalista del partido e imponer las posiciones en detrimento de lo resuelto por la militancia es incompatible con un partido socialista", se quejó Del Plá.

A su turno, Néstor Pitrola explicó que "el Congreso del Partido Obrero votó como sus consignas centrales que era el régimen del FMI, que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores y la izquierda".

"Es que los Fernández-Fernández, que quieren mantener al país bajo la tutela del FMI, pretenden canalizar el malestar popular contra el gobierno de Macri. Ir a las elecciones provinciales y nacionales con la consigna 'Fuera Macri', como defendió Altamira en el Congreso, hubiera colocado al PO colectando votos para el kirchnerismo", interpretó Pitrola.