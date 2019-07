Consenso Federal está muy cerca de la ruptura Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

FOTO ARCHIVO SIN ACUERDO. ¿Ruptura de Stolbizer y Lavagna?

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El frente Consenso Federal en la Ciudad quedó al borde de la fractura tras la negativa del precandidato presidencial Roberto Lavagna a compartir la boleta con los postulantes del sector de Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo, que ahora analizan la posibilidad de no competir.

El exministro de Economía impulsa la boleta en la que su hijo Marco es candidato a diputado nacional y el economista Matías Tombolini a jefe de Gobierno.

Esta negativa del ex funcionario a dar la interna en la Ciudad podría repercutir en los armados de otros distritos, donde el economista también priorizó a otros sectores por encima del GEN y el socialismo.

El conflicto porteño llegó hasta la Justicia electoral y recayó en manos de la jueza María Servini, que autorizó la primaria dentro de este frente.

La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, pero Lavagna pidió que solo la lista de Tombolini vaya adherida a la fórmula presidencial.

De todas formas, el sector del GEN y el socialismo reclamó su derecho de poder presentarse a las elecciones pegados de la fórmula que lideran Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Por esta razón, si bien podrían no competir, todavía esperan una resolución por parte de Servini respecto a ese punto.

Vale la pena recordar que cuando se llevaron a cabo las primeras reuniones con integrar el frente Consenso Federal, participaron de las mismas otros políticos que posteriormente decidieron cambiar de rumbo.

Sergio Massa, que estuvo desde la primera hora, se sumó a la propuesta del Justicialismo, alineándose con la fórmula que tiene como candidatos a la presidencia y vice de la Nación a Fernández-Fernández.

El restante involucrado en las negociaciones iniciales, Miguel Pichetto, aceptó la invitación del presidente Mauricio Macri y lo estará acompañando como postulante a la vicepresidencia en el Juntos por el Cambio.