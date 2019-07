Continúa con la campaña Locales 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Salud de la provincia informa que continúa con la campaña de vacunación antigripal 2019, inmunización que está disponible en todos los efectores provinciales y municipales. Según se indica, a la fecha se aplicaron 295.377 dosis, lo que equivale a una cobertura del 49,5%.

En este sentido, se recuerda que son prioridad los grupos de riesgo, para los cuales la vacunación es gratuita, fundamentalmente las embarazadas, las personas entre 2 y 64 años con indicación médica, y los mayores de 65 años.

La vacuna está indicada en los siguientes grupos: personal de salud; embarazadas, en cada embarazo y en cualquier trimestre de gestación; puérperas, hasta el egreso de la maternidad con un máximo 10 días posteriores, en caso de no haber recibido la vacuna durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses de edad a los que se le aplican dos dosis, si no las recibió anteriormente; personas de entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, quienes requieren orden médica excepto las personas con obesidad, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenece; y personas de 65 años en adelante.

Cabe mencionar que la protección tras la vacunación se obtiene generalmente entre 2 y 3 semanas luego de aplicada, y las defensas duran entre 6 y 12 meses, por lo que es necesario vacunarse anualmente. La provincia de Santa Fe cuenta con un registro nominalizado que incluye el historial de vacunas que recibe cada persona.

La vacuna antigripal es enviada semanalmente por Nación, de modo que si el centro de salud al cual se concurre no cuenta con stock, en pocos días se repondrán las dosis.



RECOMENDACIONES

Es necesario respetar las siguientes indicaciones:

* Lavar frecuente las manos con agua y jabón

* Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el brazo, e inmediatamente lavarse las manos

* Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos

* No compartir cubiertos ni vasos

* Limpiar con agua y detergente o jabón, o alcohol al 70% aquellas superficies tocadas por personas enfermas

* Cumplir rigurosamente el aislamiento domiciliario por siete días de los pacientes con influenza para evitar el contagio, sobre todo a niños y ancianos convivientes

* Las personas que cuidan a un paciente con Influenza deben protegerse higienizándose frecuentemente las manos y cubriéndose la boca y la nariz

* Ventilar bien la casa cuando sea posible

* Aplicarse la vacuna antigripal si se pertenece a grupos de riesgo.