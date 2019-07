El asombro de Bárbaro Deportes 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El dirigente peronista Julio Bárbaro aseguró que le "asombra la actitud" del precandidato a Presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, de rechazar una interna dentro de ese frente para los cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ex diputado nacional señaló que cuando el ex ministro de Economía "plantea que no quiere las PASO en la Capital Federal, hay una problemática política y legal".

En este sentido, explicó que él "no va a competir en una interna si eso no es del agrado" de los apoderados de la coalición opositora.

El referente histórico del PJ se expresó de esta manera en el marco de las discusiones de distintos sectores de Consenso Federal: el ala progresista busca competir en las primarias porteñas con una lista propia, pero Lavagna lo rechaza.

Bárbaro, que iba a integrar esa boleta como precandidato a senador, explicó que el martes se reunió con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y que plantearon "que la idea del frente no está vigente".