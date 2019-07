Sexta citación del fiscal Stornelli Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó ayer por sexta vez al fiscal Carlos Stornelli para prestar declaración indagatoria el próximo 18 de julio en la causa que investiga una presunta red de espionaje y extorsión, mientras que convocó al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso para el día siguiente, en calidad de testigo.

Stornelli, quien fue declarado "en rebeldía" por ausentarse en los anteriores llamados, está convocado en calidad de imputado, indicaron fuentes judiciales a NA.

En tanto, el próximo 19 de julio está previsto que preste declaración testimonial Stiuso, que el pasado martes había pedido ser querellante en el proceso judicial.

El fiscal federal faltó a cinco llamados a indagatoria y justificó su ausencia en que -a su entender- existe un complot para sacarlo de la causa de los cuadernos por el pago de sobornos durante el kirchnerismo, y apuntó hacia ese sector político.

Incluso, radicó una denuncia y hay dos investigaciones en paralelo en los Tribunales de Comodoro Py: en una de ellas, a cargo del juez Claudio Bonadio, hay escuchas telefónicas de Eduardo Valdés, el ex embajador ante el Vaticano, y del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en las que hablan de la denuncia antes de la presentación formal en el Juzgado de Dolores.

Mientras tanto, en la Procuración General de la Nación se está tramitando un sumario para determinar la suerte de Stornelli ante su rebeldía en no presentarse a declarar.