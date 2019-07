Se destinará "un fondo específico" a las pymes Nacionales 04 de julio de 2019 Redacción Por ACUERDO MERCOSUR-UNION EUROPEA

FOTO NA MACRI. Presidió la reunión con los representantes de más de 40 cámaras.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno reunió ayer a dirigentes de más de 40 cámaras empresariales para explicar con mayor profundidad los detalles y alcances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y les aseguró que el bloque europeo destinará un "fondo específico" para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener mayor competitividad.

El encuentro que encabezó el presidente Mauricio Macri se desarrolló por la tarde en la Quinta de Olivos luego del tratado firmado recientemente entre los bloques, que fue calificado de "histórico" por el oficialismo, pero recibido con tibieza en algunos sectores productivos, los cuales expresaron sus dudas sobre cómo será la integración con la UE y la chance de que no puedan competir con productos europeos.

"No hemos encontrado oposición. No hubo rechazo, sí preocupación en algunos aspectos. Pero diría que hubo una gran aceptación", sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sobre la postura que exhibieron los hombres de negocios.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Sica, tras haber participado de la reunión junto al Presidente y el canciller Jorge Faurie, remarcó que la UE "dará un fondo de compensación para que las pymes (del Mercosur) lleven a cabo un proceso de readecuación".

"Tenemos que empezar ya a trabajar para que las pymes se adapten y logren mejores niveles de competitividad", exhortó Sica, quien aclaró que aún no se habló del monto que destinará la UE.

Por su parte, el presidente de la CAME (Cámara de la Mediana Empresa), Gerardo Díaz Beltrán, destacó esa iniciativa al retirarse de la Quinta de Olivos: "Va a haber un fondo específico de la UE para las pymes de la Argentina y el Mercosur. Es en general, no por rubro, y el objetivo es nivelar y que haya competitividad de las pymes del Mercosur", sostuvo.

Macri recibió a los empresarios y dio un discurso de apertura en el que remarcó que el acuerdo logrado entre el Mercosur y la UE abre una "oportunidad enorme" para la Argentina, pero previno que, para poder aprovecharla al máximo, es necesario construir consensos que "se sostengan en el tiempo, con reglas claras".